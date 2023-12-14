決戰30天／賴清德選前6波環台拚陸戰　空戰訴求「選擇未來路線」

▲民進黨總統候選人賴清德選前將強化組織戰。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統大選倒數30天，民進黨候選人賴清德積極強化陸戰，鞏固綠營基本盤，預計12月21日展開第四輪全台大造勢，以「唱土地的歌，拼我們的夢」為主軸巡迴各縣市；聖誕節之後，各縣市分別舉辦萬人造勢場，屆時「賴蕭配」將分進合擊，展開第五輪全台造勢行程；直至選前黃金周1月8日至1月12日，賴陣營計畫從南到北進行車隊掃街，力求在最後階段強力催票。

據了解，賴陣營除了透過組織戰進一步強化民進黨支持者投票信心，也積極在倒數時刻爭取中間選民支持，尤其在年輕選票方面，黨內人士不諱言，隨著選舉日期越來越近，年輕族群對於選舉議題關注度提升，就會想要更了解藍綠白3組總統候選人各自不同的經歷、政見，現階段綠營評估，年輕族群對「賴蕭配」的反應屬正面。

黨內人士說明，賴陣營不會偏廢空戰或陸戰，選戰最後1個月，各縣市造勢活動是最基本的；從今年4月匯集民間挺賴力量的「信賴台灣之友會」成立開始，年中百工百業挺賴後援會相繼成立，11月起各縣市競選總部成立，賴清德目前已經完成3輪全台造勢行程，接下來，預計在12月21日至12月24日展開第四輪環台造勢「唱土地的歌，拼我們的夢」活動。

不僅如此，據指出，在選舉最後關鍵催票階段，在聖誕節之後，賴陣營將前進各縣市舉辦萬人造勢活動，預計每個縣市最少都會有1場萬人造勢，並針對選情膠著的立委選區加強輔選，這會是賴清德第五輪巡迴造勢。

最後一輪、第六輪全台輔選行程，則是1月8日至1月12日黃金週車隊掃街活動，將由南到北，集結勝選氣勢一路北上，同時出席各地造勢活動。

至於空戰方面，黨內人士說明，民進黨是靠文宣起家的，選舉最後階段也會著重議題戰及空戰方面，例如車隊掃街結合直播，讓線上、線下結合在一起。

他特別說明，對於總統選舉來說，訴求「選擇未來路線」是很重要的，這場選舉決定台灣是要繼續走向世界，或者鎖進中國，將會向民眾提出呼籲，路線和政策的選擇非常重要，和平是台灣人民共同的選項，毋需把「戰爭與和平」當作選舉武器。

黨內人士指出，另一方面，「拆穿謊言」也是很重要的，例如前總統馬英九昔日競選台北市長時自稱「新台灣人」，在擔任總統期間也說「由台灣2300萬人民共同決定台灣未來」，然而，馬英九卸任總統後卻主張，統一不是由政治人物決定，是要由兩岸人民來決定，凸顯出拆穿政治謊言的重要性。