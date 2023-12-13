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大學生惡作劇「學校水塔有屍體」　警一查真的撈出5具遺體

弄假成真！大學生惡作劇「學校水箱藏屍」　警搜查驚：真有5具遺體

▲大學生拍惡搞片竟弄假成真。（示意圖／翻攝自Pxhere）

圖、文／CTWANT

弄假成真。6名印尼普瑪瑞大學（UNPRI）棉蘭校區學生，日前於抖音曬出在學校水箱內發現2具屍體的造假影片，不料警方循片搜查，竟在水箱中發現「5具身分不明遺體」，而惡作劇的大學生們也瞬間成為案件相關人。

弄假成真！大學生惡作劇「學校水箱藏屍」　警搜查驚：真有5具遺體

▲大學生謊稱在學校水塔找到2具屍體。（圖／翻攝自抖音）

據《星洲網》報導，棉蘭警方11日收到影片後立即展開調查，儘管經過1天1夜搜索並未在校舍9樓的水箱裡找到片中的2具屍體，卻在15樓水箱內發現5具身分不明的4男1女遺體。

弄假成真！大學生惡作劇「學校水箱藏屍」　警搜查驚：真有5具遺體

▲大學生得知警方搜查後立刻道歉。（圖／翻攝自抖音）

這消息除震撼各界，也讓前1天才發「道歉片」，承認水箱裡屍體只是人體模型惡作劇的6名大學生震驚不已。警方除進一步調查，也要求校方協助與說明屍體從哪裡來？為何會出現在學校裡？以及身分究竟是誰？校方則拒絕對學生的影片發表評論，也對相關訪問採取沉默態度。

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