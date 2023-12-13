「鋼鐵香蕉」台灣人狂下海量訂單　日商驚呆：你們想要怎麼使用它

記者趙蔡州／綜合報導

日本廣島IRON FACTORY IKEDA公司販售的「鋼鐵香蕉」，不但拿下「全球市佔率第一」的榮譽，經媒體曝光後也在台灣網路爆紅，IRON FACTORY IKEDA公司近期因此收到大量來自台灣的訂單，奇特的現象讓公司忍不住在X（舊稱推特）詢問，「台灣的朋友們，你們想要怎麼使用它呢？」

IRON FACTORY IKEDA近日在官方X發布一段影片，內容是公司人員不斷趕工製造「鋼鐵香蕉」的影片，同時疑惑說「鋼鐵香蕉的訂單仍在不斷增加，台灣的朋友們，你們想要怎麼使用它呢」。另外也有多間日媒報導，鋼鐵香蕉突然在台灣爆紅，製造商正在加緊生產，在日本雅虎引發討論。

▲鋼鐵香蕉在台灣網路爆紅，使得日本廠商收到台灣的大量訂單。（圖／翻攝自X／IRON FACTORY IKEDA）

IRON FACTORY IKEDA今年11日曾在X平台分享，鋼鐵香蕉實際上是一種造型獨特的鐵鎚，全長約20公分，重量約1.5公斤。這項創意商品除了具有實際使用價值外，逗趣的外觀也很適合拿來開玩笑，大根售價為日幣1萬1877元（約新台幣2568元）、小根售價為日幣3287元（約新台幣713元）。

至於為什麼會生產這項奇特產品。IRON FACTORY IKEDA表示，他們先前製作的「香蕉槌」，每支香蕉槌大小、輪廓都不一樣，上市後受到廣泛好評，之後又得知顧客希望有一種「整根香蕉製成的鐵鎚」要求後，才研發了這一款鋼鐵香蕉，一樣每根香蕉的輪廓和大小都各異，還能在攝氏1千度的環境下使用。