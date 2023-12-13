女老師為未成年學生「肉體授業」被逮　囚犯照曝光驚為天人

▲女老師與未滿19歲的未成年學生發生性關係遭逮捕，她的囚犯照引發討論。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

美國阿拉巴馬州一名30歲代課女老師芙德（Kristen Jade Ford），本月7日被指控與未滿19歲的未成年者發生性關係而遭逮捕，不過警方公布芙德的囚犯照後，讓眾多網友相當震驚，並引發討論。

據英國《每日星報》報導，芙德被控使用「肉體授業」，與未滿19歲的未成年學生發生性關係，她在本月7日正式遭到逮捕。警方也隨即公布芙德的囚犯照，但有趣的是，芙德穿著囚衣、面對鏡頭時，竟然露出「唯美而開心」的笑容，讓許多民眾與網友都感到訝異，就有網友不解：「為什麼她可以笑得這麼開心？」、「為何可以找到這種人？」

▲芙德拍囚犯照笑得開心，讓許多網友感到不解。（翻自《每日星報》）

負責承辦此案的笛卡爾布郡（DeKalb County）警長威爾登（Sheriff Nick Welden）表示，他們日前接獲報案後就立刻啟動調查，而且辦理兒少案件是相當不容易的事，因此警方也感謝各界協助。報導也指出，芙德受雇於笛卡爾布郡政府，但她在哪裡進行教學工作？教學時間多久？目前詳細資訊尚未被公布。

▲芙德生活照。（翻自《每日星報》）

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