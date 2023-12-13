快訊／嘉義市議員蔡文旭病逝享壽60歲　妻悲嘆：不得不放手

▲ 民進黨嘉義市議員蔡文旭病逝 。（圖／翻攝臉書）



文／中央社

民進黨籍嘉義市5屆議員、現任黨團總召蔡文旭今天病逝，享壽60歲，妻子哀痛發文「有些人不能失去、卻不得不放手」；蔡文旭病中自認活得很精彩，「唯一抱歉的是，無法再為鄉親服務」。

蔡文旭服務處表示，蔡文旭今年8月間才獨自騎機車到花蓮縣旅遊，但回到嘉義後，發現走路常會喘，說話上氣不接下氣，就醫診斷是肺積水，已浸潤多日，肺部已有萎縮現像，立即住院治療，出院後慢慢調養休息。

服務處指出，蔡文旭肺水腫住院治療後，9月1日嘉義市議會開臨時會，還特地出席市議會，整個人瘦了一圈，當時議長陳姿妏及多名議員都十分關心，後來11月嘉義市議會開定期大會，蔡文旭病情加劇，前往台大醫院住院治療，不料於今天因罹患肺腺癌末期病逝。

蔡文旭妻子莊姓老師今天上午哀痛發文：「有些事不願發生、卻不得不接受；有些人不能失去、卻不得不放手」。 莊老師的文中還提及丈夫蔡文旭在病中曾表達「有生之年雖然短暫，但從年輕時的街頭運動，一直到當了20幾年的民意代表，自認生命廣度相當豐富；自覺活得很精彩，沒有遺憾！唯一抱歉的是無法再為鄉親們服務」。

服務處指出，蔡文旭畢業於美國加州大學（CSUSB）管理學系，嘉義市議會民進黨團總召與嘉義市第5、7、8、9、10屆市議員，以及獲公民團體評鑑為「市議會問政第1名」、獲媒體評選為「問政金喉獎」，曾任嘉義之音電台「言論廣場」主持人、台獨聯盟台灣本部中央委員、民進黨中央黨部文宣部幹事。