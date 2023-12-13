　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊日注意！日本旅館業法修正案上路　奧客「這些行為」可拒絕入住

▲▼ 日本飯店,日本旅館。（圖／CFP）

▲ 若向旅館服務人員提出過分要求，業者可拒絕提供住宿。（示意圖／CFP）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本旅館業法修正案今天正式生效。該法明定，住客若長時間怒罵服務人員、強行要求旅館或飯店工作人員下跪道歉、升級房間等，業者有權拒絕提供住宿。

日本經濟新聞報導，日本的旅館業法修正案今年6月通過，旨在保護旅館業等從業人員，為其他住客營造舒適環境，進而留住人才，並促進觀光業發展。

根據厚生勞動省的規定，若出現「特定要求行為」，住客就會被認定為「奧客」，業者可拒絕提供住宿。例如不合理地殺價、強行要求升級房間、不遵守入住或退房時間、要求契約外的接送服務等。

另外，若對服務人員態度惡劣，業者也可以不提供住宿。例如，長時間怒罵工作人員、要求工作人員「土下座」（下跪道歉）、指定特定人員服務、因酒醉要求工作人員長時間看顧等行為，均會帶給旅館業者過多的負擔。

不過，厚生勞動省為避免身障人士遭到歧視，也列出不應被視為「奧客」的行為，例如在櫃檯用筆談溝通、引導視障人士到客房、要求移動床和桌子以方便輪椅進入房間等。

厚生勞動省之所以明定拒絕提供住宿標準，另一個原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，住宿業者無法要求有感染症狀的客人就醫、戴口罩等。而修正法案上路後，住宿方有權拒絕感染被政府機關歸類為「特定傳染病」的客人入住。（譯者：楊惟敬／核稿：施施）

ET快訊
骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了
全台首創！新竹縣市跨年演唱會　卡司公布
林襄被追問「為什麼找運動員當男友」　羞笑全說了
26歲寫真女星驟逝　親媽爆內幕：女兒像被他殺了一樣
前參謀總長劉和謙一級上將今病逝　享耆壽97歲
「最美檢察官」公開真實性向！　親揭男扮女裝動機：我喜歡美女
快訊／籌資2千萬購挺郭台銘連署書　范成連等13人起訴
快訊／日圓現鈔再創4個月最差價格！　震盪劇烈
北投男屍身分曝　北漂才半年魂斷公車內
「超騷小妖精」藏出租套房　男客激戰完開門臉僵了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

炒股炒出財政窟窿！富商女婿劫銀樓「補洞」　一雙鞋暴露身份

大選倒數30天　路透：國民黨副主席夏立言「突訪問中國」

嫌Uber司機開太慢　27歲女乘客半路劫車「自己狂飆去機場」被捕

大谷翔平「道奇開幕戰」票價繼續漲！　最貴座位要價30萬元

泰28歲正妹議員被控「侮辱王室」！2條推文成罪證　遭判6年

美媒：逾800個假帳號跟隨台灣時事　操弄2024選舉

義大利發現2000年前古羅馬豪宅　文化部長大讚：真正寶藏

男突然斬首74歲母親　拖到屋外「全身赤裸」壓在無頭屍體上

快訊／大阪環球影城又故障！　飛天翼龍遊客「受困最高點」

美國白宮：北韓飛彈情報即時共享機制　將於最近幾天內啟動

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

炒股炒出財政窟窿！富商女婿劫銀樓「補洞」　一雙鞋暴露身份

大選倒數30天　路透：國民黨副主席夏立言「突訪問中國」

嫌Uber司機開太慢　27歲女乘客半路劫車「自己狂飆去機場」被捕

大谷翔平「道奇開幕戰」票價繼續漲！　最貴座位要價30萬元

泰28歲正妹議員被控「侮辱王室」！2條推文成罪證　遭判6年

美媒：逾800個假帳號跟隨台灣時事　操弄2024選舉

義大利發現2000年前古羅馬豪宅　文化部長大讚：真正寶藏

男突然斬首74歲母親　拖到屋外「全身赤裸」壓在無頭屍體上

快訊／大阪環球影城又故障！　飛天翼龍遊客「受困最高點」

美國白宮：北韓飛彈情報即時共享機制　將於最近幾天內啟動

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味　他噁到反胃

炒股炒出財政窟窿！富商女婿劫銀樓「補洞」　一雙鞋暴露身份

大選倒數30天　路透：國民黨副主席夏立言「突訪問中國」

嫌Uber司機開太慢　27歲女乘客半路劫車「自己狂飆去機場」被捕

桃園體大體育館打敗大小巨蛋　房價「3年飆57%」居全台冠軍

直播平台不怕麻煩！合作Toyz開獨家節目　網友齊喊：這次要爆破誰

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中2幸運兒！中華電信繳199、吃雞腿排鐵板燒　統一發票各中1千萬

西門町肯德基確定由「POP MART」接手　復古劇院造型12／29開幕

台東縣稽查抽驗熱門餐飲業者餐點18件　檢驗結果皆合格

國際熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

「TikTok惡作劇」警找到5屍　校方：大體老師

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

即／大阪環球影城飛天翼龍故障　遊客「掛最高點」

「鋼鐵香蕉」爆紅　台灣人狂買

Fed暗示明年至少降息3次　美股勁揚512點

快訊／眾議院表決通過　正式啟動對拜登彈劾調查

台男曼谷被醫院拒收亡　泰政府要查了

學生謊報學校水塔藏屍　一查竟是真的

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」網友反應兩極

史上首次！COP28達成終結化石燃料協議

日本將有大地震？「末日先知」預言2024八大災難

全球通膨中國卻反過來！　豬肉價暴跌推向通縮懸崖

女老師為學生肉體授業　囚犯照驚為天人

更多熱門

相關新聞

不只北海道！日本又爆「大量魚屍」漂浮

不只北海道！日本又爆「大量魚屍」漂浮

繼日本北海道函館市一處海灘12月7日發生大量魚群被拍打上岸後，三重縣志摩市波切漁港今天上午也出現大量小型魚群被海浪沖到岸邊，推估數量約30公噸到40公噸。

搶和千億男握手！大谷1:1握手雕像吸人潮

搶和千億男握手！大谷1:1握手雕像吸人潮

韓專家：北韓可能在美國大選前後核試

韓專家：北韓可能在美國大選前後核試

走紅毯「露屁股蛋」！新娘沒發現婚紗破洞

走紅毯「露屁股蛋」！新娘沒發現婚紗破洞

台灣人也貢獻　藏壽司營收破2千億創新高

台灣人也貢獻　藏壽司營收破2千億創新高

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

楊丞琳失言4天首現身！

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

丫頭出國脫了！

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面