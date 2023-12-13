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威力彩「保證頭獎2億元」連6槓！　3生肖財運旺易中獎

威力彩連6槓！3生肖運勢爆發　1類人「財帛星加持」中獎又加薪

▲威力彩頭獎獎金保證2億元，近期又連續6期槓龜，沒有開出頭獎。（示意圖／資料照）

圖文／CTWANT

威力彩頭獎獎金保證2億元，近期又連續6期槓龜，沒有開出頭獎。命理網站「生肖星座運勢命理玄學」特別點名3生肖明天（14日）運勢呈爆發之勢，有望大發橫財。

生肖馬

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屬馬的人，明天能得吉星天解的駕臨，不僅生活順利，而且事業和興，無論財運還是桃花都能得喜從天降，財豐利達，非常有望步步高升，富貴纏身，好運不斷。

生肖蛇

生肖屬蛇的朋友，明天財富飆漲，大發橫財，必定暴富。屬蛇人有望和一生所愛走進婚姻的殿堂，享受幸福的婚姻生活；另外3年之內也能夠天降財運，財務狀況有了極大的好轉，甚至是有大發橫財的希望。

生肖狗

屬狗的人明天獲菩薩保佑，財運旺，貴人多，發橫財中大獎，屬狗人有「財帛星」加持，運勢大開，財源廣進，身邊貴人現身，受到伯樂提攜，外部機遇大大來臨，其中事業與財運尤其好，他們將會在工作當中，獲得聲名與金錢，升職加薪最有可能。

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