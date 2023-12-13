民宅出租變性愛趴砲房　情侶故意在「陽台活春宮」秀給鄰居看

▲情侶故意在社區活春宮。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一處高級社區的Airbnb出租房竟然有情侶當眾活春宮，引發附近居民不滿。居民抱怨，自從該民宅轉為出租房後，許多租戶在裡面辦性愛趴或是吸毒，現在還直接在陽台上活春宮，即使被拍也完全不在乎，相關影片在網路上瘋傳。

美國福斯電視台報導，事件發生在休斯頓Galleria社區，影片中可看到，一對男女直接在民宅的陽台上活春宮，而且附近就是小學，讓當地住戶憤怒表示，「那2個人就在那裡，決定當著大家的面，從事成人活動」。

從其他畫面中還可看到，一名女子走在社區街上時，下半身竟然只穿著丁字褲，目前不確定該女子與活春宮女子是否是同一人。

附近住戶表示，自從該民宅變成Airbnb租房後，周末時常可看到身上攜帶大麻的租客，或是有很多半裸的人，社區也很常發生打架事件讓他們不堪其擾，「太可怕了，我們計畫在這裡養育小孩，這裡離小學只有2分鐘路程」。

居民雖然多次向警方報案，希望能夠讓Airbnb停止出租該房子，卻無法成功。根據網站上資料，該住宅最多可容納10人，每晚售價為美元486元（約台幣1.5萬元），網站上有註明禁止租客開趴。目前Airbnb尚未回應這起事件。