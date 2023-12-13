大學首創！政大增訂「多元文化假」　每學年可請2天

▲政治大學學務會議全票通過，增訂多元文化假。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／中央社

許多族群、宗教有重要祭典或活動，學生要參與常只能請事假。政大首創增訂多元文化假，每學年可請2天，並將原住民族的歲時祭儀假由1天增至5天。

政治大學學生會昨晚在臉書發文指出，台灣的信仰、族群多元，今年教育部曾召開「高級中等學校因應學生多元文化請假規定研商會議」，決議開放高中以下學校設多元文化假；政大有大量來自海外及不同國家的學生，也應有屬於自身群體、文化與宗教相關的假別。

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為尊重多元文化、推動族群平等與文化傳承，政大學生會上學期向學校提案增訂多元文化假、增加原住民族歲時祭儀假天數，經相關單位、專家與教師討論後，政大於這學期學務會議通過增訂多元文化假，並增加歲時祭儀假天數。

政大學生會提到，學生如有自身族群、文化、地方或宗教習俗、祭儀等多元文化範疇的請假，需檢附證明文件，每學年可請2天多元文化假；因應原住民多數祭儀在2天以上，且考量往返部落及祭儀準備等時間，歲時祭儀假也由1天增至5天。

政大學生會長徐致遠今天告訴中央社記者，每個族群、宗教、地方都有特色活動或傳統習俗，但已不斷在流失；政大增訂多元文化假，有助於保障傳統文化，除了原民生可請歲時祭儀假，一般學生也有同等權利，可參加與自身族群或地區有關的宗教、文化等活動。

徐致遠表示，政大重視人文價值，且由多元文化的學生組成，開全國大學先例，制定促進多元文化實質平等的請假規則，希望能發揮引領效應，也期盼喚起社會對多元文化共容的意識。

政治大學學務長蔡炎龍提到，政大作為社會人文領域的指標大學，校園匯聚世界各地的學生和教職員，形成多文化、多信仰的社群；校方通過多元文化假及增加歲時祭儀假天數等措施，不僅是對個人身分和信仰的尊重，也是建立更包容、更理解的校園文化一部分。