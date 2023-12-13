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直接炸基輔！俄軍狂射10枚彈道飛彈「全被擊落」　53人遭波及受傷

▲▼烏克蘭基輔13日遭受飛彈空襲，墜落彈片造成建築物被破壞與人員傷亡。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔13日遭受飛彈空襲，墜落的飛彈碎片造成地面大型彈坑。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏俄戰爭自2022年2月24日開打，截至13日已是第658天，烏東與烏南地區戰況仍然膠著。然而，位處烏克蘭中北部的首都基輔最近一周內兩度遭到俄羅斯飛彈空襲，一家兒童醫院與民宅受到彈片破壞，地面炸出彈坑，至少有50多人受傷。與此同時，總統澤倫斯基正在華府會見美國議員，請求提供烏克蘭更多援助。

▲▼烏克蘭基輔13日遭受飛彈空襲，墜落彈片造成建築物被破壞與人員傷亡。（圖／路透）

▲彈片破壞民宅等建築物，並有至少50人受傷。（圖／路透）

根據路透社報導，烏克蘭空軍在社群平台Telegram上宣稱，烏克蘭防空系統在當地時間13日凌晨3時左右，將瞄準首都的10枚彈道飛彈全數擊落，並且在烏南敖德薩地區擊落了俄羅斯在空襲中動用的10架攻擊無人機。官員表示，墜落的飛彈碎片在流經基輔的第聶伯河附近共4個地區造成破壞與人員傷勢。基輔軍政部門稱，共有35棟建築物受損。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）於Telegram發文稱，基輔第聶伯羅區（Dniprovskyi）一家兒童醫院的窗戶與門口被砲彈碎片炸毀，初步評估無人傷亡。烏克蘭國家警察表示，空襲造成53人受傷，其中包括6名兒童，住院人數已達18人。

基輔軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）則說，第聶伯羅區的一棟住宅建築物與旁邊的汽車被碎片擊中後引發火災，建物內的17人，包括7名兒童緊急撤離，大多數傷者都是被震碎的窗戶所傷，「有很多人受傷」。

▲▼烏克蘭基輔13日遭受飛彈空襲，墜落彈片造成建築物被破壞與人員傷亡。（圖／路透）

▲飛彈被防空系統擊落後，彈片擊中汽車引發嚴重火災。（圖／路透）

▲▼烏克蘭基輔13日遭受飛彈空襲，墜落彈片造成建築物被破壞與人員傷亡。（圖／路透）

烏克蘭武裝部隊參謀總部指出，俄羅斯使用的是「伊斯坎德爾-M」（Iskander-M）彈道飛彈以及可兼用於防空和地面攻擊的S-400「凱旋」式飛彈。由於10枚飛彈全數被防空系統擊落，烏克蘭總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）發文讚揚，西方武器在烏克蘭軍人手中的有效性是毋庸置疑的。

此前，烏克蘭宣稱11日也有一枚導彈瞄準基輔發射，導致4人受傷。俄羅斯方面迄今並未針對13日的飛彈空襲發表評論。

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