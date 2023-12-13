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春節恐有多重病原流行！薛瑞元示警2病毒最重要　必要時開特別門診

▲▼衛福部長薛瑞元出席立法社福衛環委員會審議「營養及健康飲食促進法草案」。（圖／記者陳煥丞攝）

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署最新監測顯示，國內新冠肺炎上升，上周新冠死亡個案創5周新高，另一方面流感流行病毒在型別轉換，B型流感有增加趨勢，可能會導致春節那波流行是以B型流感為主，腺病毒也有增加情況。衛福部長薛瑞元今（13）日受訪表示，現在看起來明年春節期間可能有多重病原流行，其中最重要的是新冠、流感，還是鼓勵民眾儘速施打疫苗，醫療部分也會有所整備。

薛瑞元今日出席2023行政院科技顧問會議開幕典禮受訪表示，看起來整個疫情狀況，會是多種病毒、多重流行明顯趨勢，在春節期間可能發生，其中比較重要的是新冠、流感，這兩種都有疫苗，希望沒有打疫苗的民眾盡快接種疫苗。其次，過年時比較人來人往機會比較多，所以希望人群聚集地方，口罩要戴好。

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至於醫療整備，薛瑞元表示，春節期間大概都有一些特別措施，各個醫院已經習慣在這段期間保持彈性，如果突然病人多出來也會把人員召回，急診也會觀察狀況，必要時也可能開設類流感特別門診協助病人分流，這些措施以前都做過，醫療院所都會維持警覺，彈性的調度人力。

根據疾管署監測資料顯示，上周門急診類流感就診人次為44,633人次，近期呈下降趨勢；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（34.3%）為多，其次為流感病毒（28.1%）、副流感病毒（18.2%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。

疾管署副署長羅一鈞昨受訪時提到，目前國內呼吸道疫情屬於低點，上周就診人次創過去幾周新低，跌到只有4.4萬多人，最近有觀察到兩個現象，第一是流感病毒有在「型別轉換」的狀況，原來流行的A型流感減少，B型流感有增加趨勢，這可能會導致春節這波流行是以B型流感為主。

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