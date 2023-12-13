川普可能在2024美國總統大選勝出　路透分析4大理由

▲美國前總統川普目前民調領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選即將在2024年11月登場，路透報導，前總統川普即便歷經2次彈劾，且在2020年大選落敗，甚至在多起刑事案件面臨指控，但川普民調遙遙領先，仍有可能重返白宮。以下是川普可能在總統大選擊敗現任總統拜登的四大理由。

1.不開心的選民

拜登領導的白宮認為美國經濟狀況良好，失業率從川普卸任的6.3%降至3.9%，通膨率在2022年6月飆至9%以上，但2023年已降至3.2%。只不過大部分民眾並不這麼認為，因為工資早已跟不上商品、住房、汽車、孩童與高齡者照護服務增長的成本。當拜登談論經濟時，美國人民想到的是負擔能力，而非經濟指標。

2.恐懼

讓選民感到不安的原因不僅僅只有經濟議題，川普的言論反映出許多美國白人在日益多元和文化進步的國家所擁有的擔憂，無論這些擔憂是真是假；在此之際，還存在著一種普遍的失去支援感受，許多人認為生活在美國的基石正變得越來越遙不可及，像是住房所有權、與通膨保持同步的工資、大學教育等。

民調顯示，選民擔憂犯罪問題，並對非法越過美墨邊境的移民感到緊張。

川普擅長引導包裝這些恐懼，同時把自身塑造成來自美國政治體系之外的人，也就是當一名縱火犯兼消防員，宣稱國家陷入混亂，並把自己當作救世主。

3.川普言行並未成為不合格的理由

儘管所屬的共和黨、對手民主黨、媒體的批評人士認定川普不適合當總統，但數百萬名選民持相反意見，許多支持者確信川普是政治迫害的受害者。民調結果指出，即便川普遭到定罪，至少有半數共和黨人稱，不會對川普投下反對票。

川普還能以他的4年任期為例，儘管任內政府有時混亂，但大致上運作良好；就算外界擔心他無法治理，且扣上與俄羅斯勾結的指控，但這些從未得到證實。

▲許多支持者確信川普是政治迫害的受害者。（圖／路透）

4.拜登受到所有指責，未能獲得任何功勞

川普還能把白宮當前情況拿來利用，因為白宮至今無法說服大多數國人相信拜登政府創造就業的政策，即透過政府對基礎設施、潔淨能源、晶片製造的大量投資，能對他們的生活帶來改變。另外，拜登還背負著兩場導致美國人分裂的外交戰爭，也就是俄烏戰爭及以哈衝突。川普的干涉主義、美國優先政策可能引起擔憂美國進一步捲入戰事選民的共鳴，而拜登則是保持更加傳統的干涉主義外交政策。

報導指出，當然這一切並不代表川普一定能贏得勝選，他在美國許多地區與族群中仍非常不受歡迎，若他最終被提名為共和黨總統候選人，可能激起大量民主黨選民投票來反對他。川普的煽動性言論可能會讓溫和共和黨人與中間選民卻步，但川普需要這群人的支持來擊敗拜登。

不過距離美國大選還有11個月，川普如今重返白宮的機會比卸任以來任何時候都更大。