　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普可能在2024美國總統大選勝出　路透分析4大理由

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普目前民調領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選即將在2024年11月登場，路透報導，前總統川普即便歷經2次彈劾，且在2020年大選落敗，甚至在多起刑事案件面臨指控，但川普民調遙遙領先，仍有可能重返白宮。以下是川普可能在總統大選擊敗現任總統拜登的四大理由。

1.不開心的選民
拜登領導的白宮認為美國經濟狀況良好，失業率從川普卸任的6.3%降至3.9%，通膨率在2022年6月飆至9%以上，但2023年已降至3.2%。只不過大部分民眾並不這麼認為，因為工資早已跟不上商品、住房、汽車、孩童與高齡者照護服務增長的成本。當拜登談論經濟時，美國人民想到的是負擔能力，而非經濟指標。

2.恐懼
讓選民感到不安的原因不僅僅只有經濟議題，川普的言論反映出許多美國白人在日益多元和文化進步的國家所擁有的擔憂，無論這些擔憂是真是假；在此之際，還存在著一種普遍的失去支援感受，許多人認為生活在美國的基石正變得越來越遙不可及，像是住房所有權、與通膨保持同步的工資、大學教育等。

民調顯示，選民擔憂犯罪問題，並對非法越過美墨邊境的移民感到緊張。

川普擅長引導包裝這些恐懼，同時把自身塑造成來自美國政治體系之外的人，也就是當一名縱火犯兼消防員，宣稱國家陷入混亂，並把自己當作救世主。

3.川普言行並未成為不合格的理由
儘管所屬的共和黨、對手民主黨、媒體的批評人士認定川普不適合當總統，但數百萬名選民持相反意見，許多支持者確信川普是政治迫害的受害者。民調結果指出，即便川普遭到定罪，至少有半數共和黨人稱，不會對川普投下反對票。

川普還能以他的4年任期為例，儘管任內政府有時混亂，但大致上運作良好；就算外界擔心他無法治理，且扣上與俄羅斯勾結的指控，但這些從未得到證實。

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲許多支持者確信川普是政治迫害的受害者。（圖／路透）

4.拜登受到所有指責，未能獲得任何功勞
川普還能把白宮當前情況拿來利用，因為白宮至今無法說服大多數國人相信拜登政府創造就業的政策，即透過政府對基礎設施、潔淨能源、晶片製造的大量投資，能對他們的生活帶來改變。另外，拜登還背負著兩場導致美國人分裂的外交戰爭，也就是俄烏戰爭及以哈衝突。川普的干涉主義、美國優先政策可能引起擔憂美國進一步捲入戰事選民的共鳴，而拜登則是保持更加傳統的干涉主義外交政策。

報導指出，當然這一切並不代表川普一定能贏得勝選，他在美國許多地區與族群中仍非常不受歡迎，若他最終被提名為共和黨總統候選人，可能激起大量民主黨選民投票來反對他。川普的煽動性言論可能會讓溫和共和黨人與中間選民卻步，但川普需要這群人的支持來擊敗拜登。

不過距離美國大選還有11個月，川普如今重返白宮的機會比卸任以來任何時候都更大。

ET快訊
快訊／國1嚴重車禍！　女駕駛無生命跡象
法鬥被飼主關車上　活活熱死
狂被檢舉記點！　50人聚集抗議：快無法生存
快訊／殘殺16歲少女、槍殺證人　兇手確定逃死
周海媚「最後遺作」　殺青10年至今未播出
台中長腿妹摩天輪「老漢推車」　警方要查了
快訊／台南弒母命案！兒持刀「猛捅胸口」殺死媽
獨／熊霓跟胡瓜緋聞扯不清　熊爸怒：我幹嘛幫我女兒炒新聞
周海媚「搶救病歷」外流！臨終細節驚人　官方要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

構築半導體同盟！尹錫悅訪荷蘭大廠ASML無塵室　佈局2奈米晶片生產

爸媽都不在家！5歲童拿手槍「直接轟臉」　在4兄弟姊妹面前身亡

川普可能在2024美國總統大選勝出　路透分析4大理由

阿根廷新總統上任2天　經濟「休克療法」讓披索一次貶值54%

美情報估：俄軍開戰至今「31.5萬人傷亡」　軍事現代化倒退18年

《魔戒》索倫之眼？新加坡出現「垂直閃爍橘光」　專家：超罕見

蓋亞那總統：不排除美國建立基地保衛艾瑟奎波

加薩平民流離失所　降雨成洪水淹沒避難帳篷！哈瑪斯呼籲以軍停火

華爾街：以色列開始水灌地下道　要把哈瑪斯逼出來

加拿大總理支持加薩「人道停火」　與美國拜登政策分道揚鑣

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

構築半導體同盟！尹錫悅訪荷蘭大廠ASML無塵室　佈局2奈米晶片生產

爸媽都不在家！5歲童拿手槍「直接轟臉」　在4兄弟姊妹面前身亡

川普可能在2024美國總統大選勝出　路透分析4大理由

阿根廷新總統上任2天　經濟「休克療法」讓披索一次貶值54%

美情報估：俄軍開戰至今「31.5萬人傷亡」　軍事現代化倒退18年

《魔戒》索倫之眼？新加坡出現「垂直閃爍橘光」　專家：超罕見

蓋亞那總統：不排除美國建立基地保衛艾瑟奎波

加薩平民流離失所　降雨成洪水淹沒避難帳篷！哈瑪斯呼籲以軍停火

華爾街：以色列開始水灌地下道　要把哈瑪斯逼出來

加拿大總理支持加薩「人道停火」　與美國拜登政策分道揚鑣

餐廳色老闆猥褻工讀生32次噁稱：「你現在喇G第一名喔」

陶晶瑩「YTR呼麻好像很跩」還有贊助！　Joeman、Toyz全被點名：沒責任

快訊／國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

批賴蕭配「選對的人，走對的路」　朱鳳蓮：台獨是邪路、絕路

「藥品市場監測系統」拚下個月上線！合作9家中盤商　藥局可直查藥況

為討債！4匪清晨當街擄人　熱心民眾PO8秒目擊影片...男1小時獲救

林志玲罕見公開「3秒放閃片」！　台下擊掌AKIRA❤近距離畫面曝光

構築半導體同盟！尹錫悅訪荷蘭大廠ASML無塵室　佈局2奈米晶片生產

周海媚被醫生警告過「生小孩會大出血」！放棄懷孕…全因1致命關鍵

陳時中力挺高嘉瑜　民進黨北市黨部斥吳欣岱「魚目混珠」

大熊貓爬樹上突練倒立　熟練左右搖晃腿超興奮

國際熱門新聞

聯合國大會153票壓倒性通過！　要求以色列立即停火

商務艙「空姐跪地」幫餵5歲兒　爸錄影被罵翻

富豪炫富身家7515億　被爆竟欠287億破產

Zara廣告挨轟消費加薩戰爭！官方刪照表示遺憾

她中7955萬全花光！近況曝：當臨時工日薪265元

拜登：以色列無差別轟炸加薩　正失去全球支持

首例！　男強忍噴嚏竟「氣管撕裂傷」

民調：川拜廝殺　若有第3人不利拜登

中國人偷苗翻種麝香葡萄　害日本慘賠百億圓

第5種「嚴重傳染病」爆發　WHO示警

美股收紅173點　道瓊創史上第三高收盤價

華爾街：以色列開始水灌地下道

路透最新民調：川普38%支持度微幅領先　拜登36％

以軍在加薩走廊發現2名人質屍體

更多熱門

相關新聞

加拿大支持加薩人道停火　與美政策分道揚鑣

加拿大支持加薩人道停火　與美政策分道揚鑣

聯合國大會12日針對是否要求以色列對加薩走廊人道停火進行表決，最終以壓倒性的153國贊成、10國反對、23國棄權，通過這項不具約束力的表決。不過，隨著以軍持續在加薩實施輪番空襲與轟炸，導致國際社會風向轉變，如今就連加拿大也顯得和美國不同調，支持加薩人道停火。

澤倫斯基會見美國國會領袖　共和黨仍拒加強軍援

澤倫斯基會見美國國會領袖　共和黨仍拒加強軍援

路透最新民調：川普38%支持度微幅領先　拜登36％

路透最新民調：川普38%支持度微幅領先　拜登36％

拜登：以色列無差別轟炸加薩　正失去全球支持

拜登：以色列無差別轟炸加薩　正失去全球支持

民調：川拜廝殺　若有第3人不利拜登

民調：川拜廝殺　若有第3人不利拜登

關鍵字：

2024美國總統大選美選美國大選川普拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚猝逝「混亂27hrs」完整時間軸一次看！

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜

周海媚突病逝「前夫呂良偉爆早知情」！

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面