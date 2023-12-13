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澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

▲▼澳洲女子布魯克斯（Honey Brooks）宣稱今年已和16名女子共享老公。（圖／翻攝自IG／honeyybrooksvip）

▲澳洲女子布魯克斯宣稱今年已和16名女子在床上共享老公。（圖／翻攝自IG／honeyybrooksvip）

記者張寧倢／編譯

澳洲身材姣好的女子布魯克斯（Honey Brooks）在IG擁有6萬粉絲追蹤，她自曝與老公大約一年前才同意進入開放式關係，允許他與其他女性發生性關係後，夫妻性生活卻比以往更加熱情。布魯克斯在IG上傳影片透露，她今年迄今已和16名女人在床上共享老公，有網友大力支持，但也有批評者說她很快就會離婚。

根據紐約郵報報導，布魯克斯在這段爭議性的IG影片中宣稱，「今年迄今為止，我已經和16個人共享了我的老公。」談到「三人行」的經歷時，她進一步表示，「假如你在12個月前告訴我，我會和很多女人分享丈夫，當時的我絕對不會相信。」她說，他們的開放式婚姻是近期才決定的。

▲▼澳洲女子布魯克斯（Honey Brooks）宣稱今年已和16名女子共享老公。（圖／翻攝自IG／honeyybrooksvip）

▲布魯克斯身材姣好，平時也不吝嗇在IG分享性感照。（圖／翻攝自IG／honeyybrooksvip）

布魯克斯並沒有透露她結婚幾年了，但她透露，當其他女性和老公都在場時，她也會加入他們，共度房事。她說，「有趣的是我才是那個痴迷其中的人。我老公總是覺得『很酷』或是『隨便都好』，但我總是在想著我們還能與哪些女性共度時光。」她補充，置身於女人們之中，比起丈夫，她自己絕對是更享受的那個人。

▲▼澳洲女子布魯克斯（Honey Brooks）宣稱今年已和16名女子共享老公。（圖／翻攝自IG／honeyybrooksvip）

▲布魯克斯承認會將性愛過程拍下來，事後和丈夫一起重覆觀賞。（圖／翻攝自IG／honeyybrooksvip）

布魯克斯甚至承認她與丈夫經常錄製這些多人性愛經歷，以便事後回味。她解釋，雖然有些沒有錄下來，「但我們錄製了大多數，這真的很酷，因為我們可以互相分享，然後一遍又一遍地回放來看。」

布魯克斯並沒有打算停止邀請別人參與她的婚姻生活，她說自己總是在「尋找」下一位女性加入他們夫妻倆。她自爆「三人行」的影片引起關注，有一些女性表示支持說自己也很享受開放式婚姻，但也有人不以為意地嘲諷，「明年再回來看看她聊自己最近離婚的影片吧！」

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