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阿根廷新總統上任2天　經濟「休克療法」讓披索一次貶值54%

▲▼阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）2023年12月10日宣誓就職。（圖／路透）

▲阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）12月10日才剛宣誓就職，經濟部長隨即在12日宣布第一波「休克療法」措施。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）當地時間12日宣布，作為經濟改革的緊急措施之一，將讓國家貨幣阿根廷披索大幅貶值54%。上任2天的新總統米雷伊（Javier Milei）誓言對阿根廷困頓的經濟實施「休克療法」，而且迫在眉睫，將透過大幅削減開支、減少舉債來扭轉「數十年的頹勢」與壓低逾140%的高通膨。

根據路透社、CNN報導，卡布托12日在市場收盤後宣布，新任政府將讓阿根廷披索大幅貶值，官方匯率從大約1美元兌365披索，下調至1美元兌800披索，另外，對地方各省的可自由支配的轉移支付將削減至最低限度，減少能源和交通補貼並取消公共工程招標，但對於最貧困人口的社會支出將增加一倍。

▲▼阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）宣布將讓國家貨幣大幅貶值50%以上。（圖／路透）

▲卡布托宣布讓國家貨幣大幅貶值50%以上。（圖／路透）

卡布托重申了總統米雷伊的政治口號表示「已經沒有錢了」，新政府將「從根本上」解決佔GDP約5.5%的嚴重財政赤字問題。他補充說，阿根廷在過去123年中有113年處於財政赤字，這是經濟陷入困境的原因。他也形容，阿根廷需要治療對財政赤字的「成癮」。

讓披索貶值只是一系列的「經濟休克療法」的第一步，米雷伊10日在就職演說中警告，在他大刀闊斧解決經濟危機之際，阿根廷人民將不得不忍受數月的痛苦，年通膨率現已超過140%，預計未來幾個月物價將再上漲20%至40%。卡布托則認為，痛苦只是暫時，這些都是減少赤字、降低通膨的必要手段，目標就是為了避免災難並讓經濟重回正軌。

▲▼阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）2023年12月10日宣誓就職。（圖／路透）

▲阿根廷新任總統米雷伊上任首日就裁撤半數政府部門，力求撙節開支。（圖／路透）

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）對這些果斷的舉措表示歡迎，稱這是阿根廷「恢復穩定和重建國家經濟潛力的重要一步」。IMF發言人科札克（Julie Kozack）在聲明中表達支持，並形容卡布托宣布的新措施是「大膽的初步行動」，目的在顯著改善公共財政、保護最弱勢群體，以及強化外匯制度。

路透社稱，阿根廷這個南美國家是世界主要的糧食生產國，目前正在與接近150% 的通膨率對抗，央行儲備嚴重不足，5分之2的人口陷入貧困，還向IMF貸款440億美元。

▲▼阿根廷央行建築外觀。（圖／路透）

▲CNN表示，阿根廷央行印鈔加劇物價上漲。（圖／路透）

自2019年以來，阿根廷披索一直受到嚴格資本控管的人為操縱以保持貨幣強勢，使得官方匯率1美元兌365披索與實際上1美元兌1000披索的平行匯率相差甚巨。而CNN表示，近年來，阿根廷央行為避免債務違約，印製了更多披索，更加導致物價飛漲，面對惡性通膨危機，央行在10月份繼續「暴力升息」，將基準利率上調至133%。

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