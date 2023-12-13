加薩平民流離失所　降雨成洪水淹沒避難帳篷！哈瑪斯呼籲以軍停火

▲以色列國防軍空襲位於加薩走廊南部的拉法。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著以色列國防軍持續在加薩走廊實施輪番空襲、轟炸，促使聯合國大會12日針對是否要求以色列實施人道停火進行表決，最終以153國投下贊成票壓倒性通過這項不具約束的表決。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯贊同這項表決。然而，加薩走廊的人民仍處於水深火熱中，許多住在帳篷的難民政與惡劣降雨氣候對抗。

根據CNN，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的統計數據指出，加薩走廊截至12月11日估計有近190萬人流離失所，占加薩走廊所有人口的85%，如今流離失所的加薩人被迫應付惡劣的降雨氣候，在滿是泥濘和水坑的地段跋涉，尤其位於加薩南部的代爾拜萊赫（Deir al-Balah），許多失去家園的平民正努力將水和泥土擋在臨時帳篷外。

一段影片顯示，加薩的孩童們在泥濘、又深又髒的水坑中跋涉，其中還可以看到一名婦女正試圖將髒水從帳篷裡推出來，在臨時避難帳篷內至少有9名孩童，其中還包括1名嬰兒。

婦女法特瑪（Fatma）抱怨道，「看看我們的孩子，水是怎麼進來的？該死的哈瑪斯和以色列，這對我們來說已經足夠了，請停止如今我們所處的情況吧！求你憐憫我們......不然，就讓以色列把我們都殺了吧，使我們能夠安然度日，否則這種情況是無法忍受的。」

▲流離失所的巴勒斯坦人在加薩走廊南部拉法的帳篷避難。（圖／路透）

報導指出，加薩走廊於當地時間12日迎來多場傾盆大雨，導致許多難民們的臨時帳棚慘遭洪水沖毀、床墊被雨水浸濕，許多加薩家庭沒有乾燥的地方可以睡覺。

一名13歲的女童光著腳向CNN訴苦，「我們有9人住在這個帳篷內，我們的帳篷被水淹沒了，我的兄弟姊妹們都凍僵了，我們不知道該怎麼辦，我們想回家，不想被淹死！」

針對聯合國大會12日通過表決，呼籲以色列在加薩恢復人道主義停火，哈瑪斯政治局資深官員里謝克（Izzat Al-Risheq）表達歡迎。他在一份簡短的聲明中，一方面敦促國際社會對「占領軍」（指以色列國防軍）施加壓力、呼籲遵守聯合國的決定，同時還譴責以軍的舉動是針對巴勒斯坦人民的「種族滅絕和種族清洗戰爭」。