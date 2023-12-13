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夫外遇！「孕婦大哭生子離台」3年後回來了　台大醫曝背後故事

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲當事人懷孕時發現丈夫外遇，以淚洗面。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，一名孕婦發現先生外遇，常常以淚洗面，但獨自生下小孩離台，3年多後回來了，「孕婦感謝我在當年她最艱難的時候，給她的安慰和鼓勵，陪伴她渡過那段難熬的時光。」

施景中12日在臉書說，「門診中，護理師說門外有孕婦從國外回來，說要找我。門打開，媽媽、外婆和一個小女孩一起走進來。經她說起名字，我才想起來是誰。」

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施景中回憶，3年多前，孕婦在懷孕當中，發現先生有外遇，記得先生後來就沒回家了，留孕婦一個人在家，她在門診常常以淚洗面，後來在台大順利生產，先生好像也是沒來，生完後辦了離婚，先生再娶生子，最後孕婦和小孩就由外婆帶離台灣，遠走他鄉。

施景中表示，「孕婦感謝我在當年她最艱難的時候，給她的安慰和鼓勵，陪伴她渡過那段難熬的時光，但我不記得我說過什麼話了」。

▼施景中貼出安妮亞的照片，「這小女孩和安妮亞一樣有可愛令人憐憫的笑容，希望老天要特別看顧她、補償她。」（圖／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

施景中見當事人要小女孩給他抱抱，「我跟大人說，這個歲數的小孩最會認生，不要勉強她。沒想到小女生就跳過來給我抱，笑咪咪的還不想下來。我們拍了合照，我將小女孩放下來，她嘴裡不知道說著什麼（阿媽說她台語、法語、英語都會說），然後就勾住我的手不放。」

施景中指出，小女孩從小欠缺父愛，「大概是把我當爸爸看待了，接著她又伸出另一隻手，拉著媽媽。左右兩手拉著我們，一直開心笑著。她實在好可愛，雖然出生就缺乏父親的關愛，但和其他家庭的小孩一樣，沒有看到任何陰影。我心裡很是憐憫，小孩是無辜的。」

施景中提到，他跟小女孩說「阿伯要繼續看診了」，「我坐回醫師椅，她又跳上來想要我抱抱。我想到間諜家家酒裡面的安妮亞，這小女孩和安妮亞一樣有可愛令人憐憫的笑容，希望老天要特別看顧她、補償她。」

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