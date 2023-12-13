加拿大總理支持加薩「人道停火」　與美國拜登政策分道揚鑣

▲加拿大總理杜魯道呼籲以軍、哈瑪斯實施人道主義停火。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

聯合國大會12日針對是否要求以色列對加薩走廊人道停火進行表決，最終以壓倒性的153國贊成、10國反對、23國棄權，通過這項不具約束力的表決。不過，隨著以軍持續在加薩實施輪番空襲與轟炸，導致國際社會風向轉變，如今就連加拿大也顯得和美國不同調，支持加薩人道停火。

根據CNN，加拿大於當地時間12日宣布，將支持不具實質約束力的聯合國決議，呼籲以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間實施人道主義停火，而這與加拿大此前所支持的政策明顯不同，此前加拿大雖曾支持人道主義停火，但從未明確呼籲過停火。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於週二（12日）早些時候與澳洲、紐西蘭領導人發表聯合聲明，強調他們希望看到恢復人道主義停火，「同時支持國際社會為求實現可持續停火所做出的努力。」

杜魯道發表談話，稱上述聲明內容是「全面性」的，並強調他與以色列總理納坦雅胡，就加拿大加入國際社會呼籲人道主義停火的立場進行交談。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在記者會上解釋加拿大在立場上改變的原因，她強調加拿大仍持續譴責哈瑪斯採取的「可怕暴行」。趙美蘭表示，「從一開始，我們就說過，以色列有權自衛，以色列如何自衛很重要。不過，我們必須體認到，我們眼前正在發生的事情，只會加劇暴力循環，並不會導致哈瑪斯的持久失敗。」