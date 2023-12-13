以軍在加薩走廊發現2名人質屍體　她「最後通話」交代遺言

▲以軍在加薩走廊的作戰行動中，發現了2名人質的屍體。（圖／以色列國防軍）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著以色列國防軍持續在加薩走廊展開戰爭行動，實施輪番的空襲與轟炸，導致以國總理納坦雅胡逐漸失去國際社會的支持，聯合國大會更以153票壓倒性通過，要求以軍立刻停火。不過，以軍聲稱日前在加薩的作戰行動中，發現2名以色列人質的屍體。

根據CNN，以色列國防軍於當地時間12日在一份聲明中指出，在加薩走廊針對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的作戰行動中，特種部隊找到了2名人質的屍體，分別為28歲的薩迦利亞（Eden Zecharya）、達多（Ziv Dado），在確認屍體的身份後，已向兩人的家屬通知死訊，並將屍體帶回以色列。

不過以色列軍方並未透露，上述兩名人質的死亡原因。

以色列軍方表示，薩迦利亞在10月7日音樂節時慘遭哈瑪斯挾持作為人質，至於達多則是戈蘭尼旅（Golani Brigade）第51營的服役士兵，在被哈瑪斯劫持作為人質後陣亡，直到今天才被確認為被俘的陣亡士兵。

以色列軍方補充，在找到人質屍體的行動中，有2名以色列國防軍預備役士兵慘遭哈瑪斯打死，其他人則受傷。

以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（The Hostages and Missing Persons Families Forum）表示，現年28歲的薩迦利亞生前對於生活充滿喜悅與期待，10月7日被俘當天她和23歲的男友辛奇（Ofek Kimchi）前往以色列南部、加薩走廊附近的世俗基布茲雷姆（Re'im），未料卻慘遭哈瑪斯攻擊，其中男友辛奇在襲擊中喪生。

薩迦利亞被俘虜前，曾打電話給父親，表示自己遭受哈瑪斯攻擊。「人質及失蹤家庭論壇」表示，薩迦利亞在最後一通電話時，曾要求父親代替照顧她留下的2隻獵犬。