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超派炸雞創始店突宣布「換人經營」　超哥鬆口證實了

▲▼超派炸雞昆明店促銷排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

▲超派炸雞西門昆明店驚傳「換人經營」。（圖／記者許靖騏攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「全台最有錢YouTuber」超哥創立連鎖炸雞店「超派炸雞」，全台有10間分店，不料近日傳出西門創始店「換人經營」。為此，超哥特別拍片說明，稱西門店月營業額最高曾達到120多萬元，但隨著事業規模愈來愈大，必須把第一線交給更有心的人，恰巧經營饅頭事業有成的更生人「鑽石師」上門洽談，雙方一拍即合，才決定交出創始店。

超哥表示，他們對西門店的感情很深，畢竟是「超派炸雞」創始店，所以從今年5月開幕起，一直是由「文哥」親力親為經營，加上妻小一起來幫忙，月營業額最高曾衝到127多萬元，上個月也有110多萬元，營收一直很穩定。

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超哥表示，現在「超派炸雞」只有10間分店，是因為他們抱著最嚴謹的態度去審核，「你有沒有心要做？你有沒有人要做？有沒有像兄弟姊妹或夫妻之間這種挺你的人要一起做，這件事情才會對，這是我跟文哥的概念。」

至於為何西門店要換人經營？超哥回答，他跟文哥創立這個品牌後，當規模已經到了一定程度，「我們應該要慢慢的往後退，讓可以做得更好的人慢慢的往前，維持更穩定的品質，把細節做得更好。」

超哥介紹，知名更生人「鑽石師」5度入獄，後來在獄中就立志改變人生，半年內考取3張證照，之後在北投經營饅頭事業，而且經營得有聲有色，可以說是「更生人的傳奇」、「監獄風雲傳奇」。

▲▼超派炸雞創始店突宣布「換人經營」　超哥鬆口證實了。（圖／翻攝自YouTube／超派人生Superpie）

▲超哥形容鑽石師是「監獄風雲的傳奇」。（圖／翻攝自YouTube／超派人生Superpie）

後來，鑽石爭取合作，希望能在林森北路開一間超派炸雞，但2人認為應該先來西門店練功、磨合，「就算是練武奇才，也需要練功吧！」

鑽石表示，之前有吃過「超派炸雞」，真心覺得非常好吃，也對產品很有信心，這算是機緣，感謝超哥跟文哥願意給他這個年輕人一個機會

為此，鑽石師在影片中炸了魷魚端出來給2人試吃，超哥、文哥享用後頻頻點頭、讚不絕口，決定把店交給鑽石師，「他做什麼都很認真在做，超派炸雞交給他，我跟文哥都會放心」、「前線的大將都準備好了，那我們就退到後面提供糧草，希望把這個品牌永續經營下去。」

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