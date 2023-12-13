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快訊／01:34宜蘭縣壯圍鄉規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨1時34分宜蘭縣壯圍鄉發生芮氏規模3.2的小區域地震，震央在宜蘭縣政府東方2.3公里處，深度9.2公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在宜蘭縣宜蘭市。

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根據氣象署測報資料，震度2級地區為宜蘭縣，震度1級地區為新北市。

此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。
責任編輯：鄒鎮宇

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