年關將至！「3生肖」事業運勢最慘　面臨職涯危機

▲生肖屬鼠、羊、雞的人年底事業運勢最差，注意了！（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

年關將至，幾家歡樂幾家愁。對此，《搜狐網》也點出3生肖，稱他們年底事業運勢最差，極可能在職場面臨嚴峻的人事問題，或承受業務績效下滑的壓力，因此以下失肖需要在工作場合時刻警惕自己，否則可能面臨職涯危機。

生肖鼠

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屬鼠的人年底工作效率持續下滑，因此需要保持靈活的頭腦來應對危機，你總是喜歡依自己的經驗做事，導致對問題考慮不夠全面，不能顧全大局，經常得重作工作內容，所以你需要學會靈活的思維，從不同的角度看問題。只有不斷改變觀點，才能離成功更近。

生肖羊

屬羊的人在年底可能容易被職場夥伴孤立，所以在工作中需要謹慎言行。你總是對工作充滿熱情，對自己的事業抱有超強的抱負。但有時候，過於直率的性格也會引起很多人的不滿，因為你經常不分場合地開無厘頭的玩笑，這讓你顯得很憤世嫉俗，所以你需要學會克制自己的孩子氣，展現出穩重的一面。

生肖雞

屬雞的人可能會在年底遇到比較困難的專案，需要學會信任團隊夥伴，努力配合。在職場中，你的存在感很低，常常變得有些透明，也許是因為你太抗拒融入團體，總是一個人靜靜地工作。當壓力來臨時，很容易無法抗拒，所以你需要讓自己更加熱衷於表達，向周圍的人敞開更多心扉，利用大家的力量來共同實現你的目標。

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