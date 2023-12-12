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第5種「嚴重傳染病」爆發　WHO：可在全球造成嚴重破壞

今年第5種「嚴重傳染病」爆發　WHO：疫情已從非洲擴散到歐洲

▲炭疽病疫情已從非洲擴散至歐洲。（圖／翻攝自美國CDC）

圖文／CTWANT

2023年剩不到20天，世界衛生組織（WHO）今年登記的「可在全球造成嚴重破壞」傳染疾病名單卻又增添1筆，且疫情已從發源地尚比亞擴散到歐洲並造成4人死亡。WHO也警告，尚比亞等非洲10國目前仍處於高度的傳染風險中。

據《每日星報》報導，這波炭疽病是繼最新型的新冠病毒株、季節性流感、中國的多重呼吸道疾病與百日咳後，今年第5種正在傳播的危險傳染疾病。WHO指出，截至11月20日，最早爆發疫情的東南非國家尚比亞已有684人染疫，發源地希納宗格韋（Sinazongwe）287名患者中有半數不治，打破該國炭疽病疫情紀錄，另有10頭牛、3隻山羊被感染。

讓WHO官員更頭痛的是，疫情除可能在安哥拉、波札那、剛果民主共和國、馬拉威、莫三比克、納米比亞、坦尚尼亞及烏干達等尚比亞鄰國爆發，羅馬尼亞也確認有多起病例，並帶走某小鎮4位居民生命。WHO指出，由於尚比亞與各鄰國有頻繁的人、畜流動，「病毒也可能隨著河流及湖泊上的動物屍體，繼續傳播到其他地區」。

據台灣疾管署資料，炭疽病為人畜共通傳染疾病，人類通常經由接觸、食入受感染動物或吸入大量炭疽孢子感染；疾病可分為出現小膿皰或丘疹，未治療死亡率可達40％的「皮膚型」、症狀類似感冒但惡化極快，死亡率也高的「吸入型」、好發於頰黏膜、舌、扁桃腺及後咽壁，症狀為噁心、嘔吐、食慾不振、輕微腹瀉，惡化快死亡率也高的「腸胃型」等3種。

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