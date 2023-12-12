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全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

▲▼ 醫學期刊揭露一起因強忍噴嚏導致氣管撕裂傷的病例。（圖／翻攝自BMJ官網）

▲ 男子成為全球首例因強忍噴嚏導致氣管穿孔的病例。（圖／翻攝自BMJ官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

打噴嚏時該不該憋住呢？醫學期刊揭露一起病例，一名有過敏性鼻炎病史的男子開車到一半想打噴嚏，卻沒有打出來，而是用手捏住鼻子且閉起嘴巴忍住，未料因為上呼吸道承受的壓力過大，竟造成氣管撕裂，成為全球第一起案例。

科學新聞網Live Science報導，《英國醫學期刊》（BMJ）1日刊登這起病例指出，打噴嚏時若緊閉口鼻，上呼吸道產生的壓力會比正常打噴嚏狀況下高出20倍以上，導致男子氣管撕裂出一道2x2公釐的傷口。

這名30多歲男子被送到急診室時極度疼痛，頸部兩側腫脹且活動困難，醫師檢查時還可聽見微弱的劈啪聲，不過不影響呼吸、吞嚥與說話。

▲▼ 醫學期刊揭露一起因強忍噴嚏導致氣管撕裂傷的病例。（圖／翻攝自BMJ官網）

▲ 檢查顯示他的氣管出現一道撕裂傷。（圖／翻攝自BMJ官網）

頸部X光檢查顯示男子出現皮下氣腫（Surgical Emphysema），代表有空氣堵在皮膚最深層組織下方；電腦斷層掃描結果則顯示，穿孔部位在他第三和第四節頸椎之間，還有空氣堵塞在兩顆肺之間的胸腔裡。

醫師研判，撕裂傷是因他打噴嚏時緊閉口鼻，導致氣管壓力迅速上升導致，認為他不需要動手術，但仍須接受觀察，確保血氧指數等生命徵象穩定，2天後順利出院。醫師除了開止痛藥和花粉症藥物，也要求他2周內不要激烈運動，5周後檢查顯示他的傷口已完全癒合。

報告作者寫道，這起病例應作為對他人的警告，「應該建議所有人，不要閉嘴捏鼻子來抑制噴嚏，因為這可能導致氣管穿孔。」

自發性氣管穿孔的案例相當罕見，通常是由身體創傷或醫療程序引發，例如切除甲狀腺或氣管內插管，是否需手術修復取決於撕裂的位置和患者生命徵象穩定與否，嚴重可能致命。

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