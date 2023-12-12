北海道大量魚屍是「核廢水」造成？　日本水產廳闢謠：並無根據

文／中央社東京12日綜合外電報導

日本一處海灘日前有人發現大量沙丁魚被沖上岸，社媒平台出現外國網友稱可能是受日本排放「核處理水」影響的貼文。日本水產廳出面闢謠，稱網傳說法「無根據」。

北海道函館市一處海灘12月7日出現大量沙丁魚等魚群被沖上岸，函館市政府為清理堆積在海岸線的大量魚屍，今天開始投入重型機具清運。

▲日本北海道函館7日大量死亡的沙丁魚和鯖魚等魚類被沖上海灘。日本官方表示原因與核處理水無關。（圖／CFP）

日本放送協會（NHK）報導，水產廳增殖推進部參事官森賢說，有關「核處理水」排放，水產廳主要針對魚類、環境省主要針對海水水質監控，結果都是含氚量低於可檢測出的極限值。

森賢說，像這次發生大量魚群被沖上岸的情況，過去在日本各地所在多有，理由可能跟水溫降低或捕食者追趕等有關，認為網傳「受核處理水影響的資訊無根據」。

森賢說，這種沒有根據的資訊持續在網路擴散「是令人憂慮的事態」，他們會持續對外確實宣傳正確資訊。

北海道立函館水產試驗場專門研究員藤岡崇表示，這次魚群大量被沖上海灘，可能跟魚群被海豚或鮪魚等大型魚類捕食有關。

另外，藤岡崇說也有可能跟魚群進入水溫低的海域有關，此前也曾發生過魚群因此大量擱淺海灘情況。

▲日本政府表示，魚群被沖上岸可能與海水溫度過低、遭大型獵食者追趕至岸邊有關。（圖／CFP）

英國「每日郵報」（Daily Mail）在TikTok發布一段影片，內容提到日本「核輻射水」（radioactive water）排放入海3個月後，出現大量死魚被沖上岸的情況。影片觀看次數已超過140萬次。

另外，還有看似海外YouTuber帳號將擱淺魚群跟核電廠等相連結的數則影片。類似發文在前身為推特（Twitter）的X上面也可以看到，甚至有外國媒體以「原因是否跟排放核處理水有關令人憂慮」等加以報導。

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