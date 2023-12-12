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忙了一整天！女下班玩手遊放鬆　「中5千多萬元」嚇：快把我捏醒

▲▼用手機,滑手機。（圖／CFP）

▲女子下班玩手機中大獎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州女子珍妮(Jenny Gonzales Castillo)上班一整天後，下班時玩手機遊戲放鬆，沒想到所玩的線上樂透遊戲竟然中近美元190萬元（約台幣5千多萬元）大獎，嚇得她以為自己正在作夢。

來自維吉尼亞州紐波特紐斯(Newport News)的珍妮，近來在家用手機玩線上樂透遊戲Scrooge時，意外中了美元1,874,151（約台幣5899萬元），嚇得她立刻呼叫女兒，「快捏我一下，我想知道這是真的還是作夢」。

珍妮已於1日順利領取了獎金，她表示，當初她之所以玩這款遊戲，是為了忙碌一天之後可以好好放鬆，沒想到意外中大獎，計畫將獎金用來支付女兒的大學學費。

維吉尼亞州彩券官員表示，珍妮所玩的Scrooge是他們所推出的其中一款線上遊戲，該遊戲的特色是獎金會一直在網站上持續累積，玩家可以透過彩券網站或App遊玩此遊戲。

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