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玩具沒人買！孩之寶宣布大裁員20％　1000人一夕全失業

▲▼孩之寶 。（圖／路透）

▲知名玩具製造商孩之寶宣布大裁員。（圖／路透）

文／中央社

生產變形金剛（Transformers）、彩虹小馬（My Little Pony）、大富翁（Monopoly）的玩具公司孩之寶今天說，因第一波刪減成本未達預期，將再裁員近1000人。

法新社報導，孩之寶（Hasbro）在向美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）提交的法律文件中表示，未來兩年將裁減900個工作機會。

孩之寶執行長寇克斯（Chris Cocks）在給員工的備忘錄中表示：「事實證明，我們預期的市場逆風比計劃的更強、更久。」

「雖然我們對孩之寶的未來充滿信心，但當前的環境要求我們做得更多。」

孩之寶1月已經宣布，由於假日季銷售低於預期，今年將在全球裁員約1000人。

根據公司年度報告，截至2022年底，公司僱用了6490名員工。

孩之寶第3季淨虧損1.71億美元，主要是由於傳統玩具和遊戲等公司的核心業務活動急劇下滑。

一年前，孩之寶公布獲利為1.29億美元。

第1輪組織精簡預計花費9400萬美元，特別是遣散費，而今天宣布的第2輪行動預計將花費4000萬美元左右。

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