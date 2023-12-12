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帝王級「麝香葡萄」被中國人偷苗翻種　日本每年慘賠百億日圓

▲▼晴王麝香葡萄經由日本科學家耗費33年研發，主要產地位於岡山縣。（圖／CFP）

▲晴王麝香葡萄經由日本科學家耗費33年研發，主要產地位於岡山縣。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

由日本所研發、並於2006年在日本完成品種登記的「晴王麝香葡萄」（Shine Muscat），由於其無籽、皮薄，且與一般葡萄相比更加香甜多汁，成為水果界的夢幻逸品。然而，由於日本政府起初並不重視海外專利註冊，導致麝香葡萄近年陸續遭到中國、南韓大量翻種，使得麝香葡萄變得更廉價。日本農民感嘆，中國業者行徑太黑心。

日本官員分析，若晴王麝香葡萄推廣至中國境內販售，每年可望賺取100億日圓。

根據《法新社》，長野縣是日本8個內陸縣份之一，位於本州中部的中央高地上，而35歲農民中村由紀（音譯）所擁有的「晴王麝香葡萄」農場便位於此處，太陽升起之時收穫很多麝香葡萄，在東京的百貨商店裡售價為一串100美元。

中村由紀接受採訪時稱，晴王麝香葡萄是他的「夥伴」，儘管他希望這些歷經日本科學家耗費33年心血研發的高品質葡萄能夠出口到香港、泰國等地，因為日本水果在香港和泰國深受歡迎，然而如今兩地的貨架上已經充斥著由中國、南韓農民大量翻種的山寨麝香葡萄，儘管中國產的麝香葡萄在品種上與日本一樣，但價格卻便宜許多。

中村由紀表示，「晴王麝香葡萄的優點在於，每顆葡萄果實都很大，且很容易種植，雖然甜美多汁，但不會顯得過甜。」

▲▼晴王麝香葡萄經由日本科學家耗費33年研發，主要產地位於岡山縣。（圖／CFP）

▲日本並未在海外為晴王麝香葡萄註冊專利，導致遭到中國大規模翻種。（圖／CFP）

日本政府稱，中國、南韓從日本引進了晴王麝香葡萄的幼苗，並將幼苗嫁接到當地的葡萄藤上，使其結出的果實在外觀與味道上幾乎與日本一樣好，且價格還可以壓得比日本所種植的麝香葡萄更低廉。香港蕭姓（Sau）水果攤商透露，日本麝香葡萄的價格是中國同類產品的2至3倍，儘管日圓貶值使得日本進口產品更便宜。

報導指出，由於日本農研機構（NARO）當初並沒有出口晴王麝香葡萄的計畫，因此僅於2006年在日本境內完成品種登記，然而相關國際法律規定，在原產國登記後6年內的海外登記才算有效，也因此日本海外地區可以在無授權的情況下在2012年以後種植晴王麝香葡萄，而直到2016年日本農研機構才發現中國翻種晴王麝香葡萄。

南韓農林畜產食品部向《法新社》坦承，目前的狀況允許晴王麝香葡萄在南韓種植和販售，且不需要繳納版稅。

▲▼中國山東省日照所種植的「陽光玫瑰」葡萄，其實就是2016年慘遭攜種出境的日本晴王麝香葡萄。（圖／CFP）

▲中國山東省日照所種植的「陽光玫瑰」葡萄，其實就是2016年慘遭攜種出境的日本晴王麝香葡萄。（圖／CFP）

至於中國當局則未回應《法新社》的置評要求。不過，由於中國的檢疫規定，日本本身無法向中國出口葡萄，因此從技術層面來講，中國大量翻種麝香葡萄的行為並不會蠶食日本農產品在中國境內的銷售。

日本農林水產省官員海老原康仁分析，假設日本在中國獲得專利，則每年晴王麝香葡萄在中國的銷售可望超過100億日圓。

另外，海老原康仁也坦承，日本也沒有在中國、南韓、澳洲註冊原產於日本的草莓、櫻桃、柑橘的新品種。報導指出，日本直到2020年才通過相關規定，禁止將境內受保護品種的幼苗、種子攜至國外，違者最高恐面臨10年有期徒刑、1000萬日元罰款。

據悉，晴王麝香葡萄在日本的主要產地為岡山縣。中國雲南、山東最早開始翻種，之後由浙江、江蘇、安徽、四川開始大規模種植，雲南則是中國主要產地，2022年中國境內種植晴王麝香葡萄的面積超過31萬畝，比起5年前的10萬畝增加兩倍，且2020年時的種植面積已經是日本的40倍；至於南韓則從2012年開始大規模種植，慶尚北道為主要產地。

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