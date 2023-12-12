搶救低生育！日本推「生3子女」免費上大學　補貼政策挨批：領不到

▲日本生育率低落，首相岸田文雄祭出大學學費補貼政策盼「催生」，但請領規定卻遭到民眾批評。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本岸田內閣1日公布應對低生育率的具體政策與財源，並將一系列計畫命名為「子女未來戰略」，政策其一是針對多子女家庭的大學學費補助，政府喊出只要扶養3名子女，就可以讓孩子們免費念大學。然而，有日本民眾批評，若家中長子大學畢業後不再被扶養，扶養子女就只剩下2名，等於被排除在補助對象外。

▲岸田文雄表示，到2028年以前將投入3.6兆日圓推動低生育率解決方案。（圖／CFP）

據日本共同社報導，日本首相岸田文雄11日在子女未來戰略會議上表示，「日本低生育率是最大的危機，將舉政府之力加以解決。」會後日本政府公布了包含不同層次的低生育率對策，並宣布從醫療保險費中附加徵收的個人負擔金額作為額外財源，到2028年前將投入3.6兆日圓（約新台幣7791億元）預算推動新政策。

其中一項是俗稱為「大學無償化」的政策，只要是同時扶養3名以上子女的家庭，不受家庭收入、6年制醫藥科系、短期大學或專科學院等限制，政府將從2025年開始提供免除「大學學費」與「入學費」（入學金）的優待，但每人補助金額仍設有上限。

隨著補貼政策出籠，相關質疑也從11日到12日逐漸在網路上引發爭論。根據日媒SmartFLASH、中日Sports報導，許多日本民眾認為政府對於「扶養3名子女」的定義不夠明確，只要孩子們相差4歲以上，當老大念完大學後不再被父母扶養，甚至高中畢業後就早早進入職場，家裡就只剩下2名扶養中的子女，這樣一來可能就不符合請領條件，等於實際上只有一人領到學費補助。

有網友留言說，「若到頭來仍然得負擔2個孩子上大學的費用，那在這個制度下，也是生一個孩子就可以了」、「今後才打算生小孩的人，並不會被一項不確定18年後還存不存在的政策給牽著鼻子走，為此生育超過三胎」、「只有一次生三胞胎以上才會受益」、「為了讓老么領補助，老大必須當留級生」、「現代社會多是雙薪家庭，誰有辦法每隔一年就生一胎。」