日本3前自衛官「揉胸+磨蹭女同袍下體」　一審遭判緩刑4年

▲五之井里奈服役期間，遭多名男隊員性騷。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本陸上自衛隊2022年爆發男性自衛官涉性騷女同袍事件，引發日本及國際社會關注。除了日本防衛省已汰除加害的男性隊員，福島地院今天進一步對3名被告做出緩刑4年有罪判決。

到2022年6月都在日本陸上自衛隊服役的前自衛官五之井里奈，公開控訴服役期間曾遭多名男性隊員性騷擾，經防衛省調查屬實後，加害的5名男性隊員已在2022年底遭革職。而事發後未積極調查怠忽職守的中隊長，遭停職6個月處分。

日本朝日新聞報導，陸上自衛隊郡山駐屯地3名前自衛官因涉性騷擾五之井，日前遭檢方依強制猥褻罪嫌起訴，福島地方法院今天判決3名被告有期徒刑2年、緩刑4年。

3名被告分別是31歲澀谷修太郎、29歲關根亮斗及29歲木目澤佑輔。

3人是在2022年1月遭函送檢方偵辦，但福島地方檢察廳郡山支部一度認為罪證不足，在2022年5月對3人做出不起訴處分。

不過，因五之井方面提出要求審查而召開的郡山檢察審查會，在2022年9月認定「不起訴不當」，因此，福島地方檢察廳今年3月一改此前立場依強制猥褻罪嫌起訴3人，並具體求刑2年。

根據起訴內容，3名被告2021年8月在北海道別海町陸上自衛隊演習場的建物內，使用格鬥技巧將五之井推倒在床上並壓在其身上進行猥褻行為。不過，3名被告過去都否認起訴內容力陳無罪。

五之井因公開控訴遭性騷擾引爆日本自衛隊內MeToo事件，今年9月獲選美國時代雜誌（TIME）次世代百大人物。

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