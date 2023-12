兒子和18歲女私奔　無辜媽被扒衣拖出家中「全裸遊街」警逮捕7人

▲婦女被十幾名暴徒拖出家中,全裸遊街。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

印度卡納塔卡邦發生一起誇張事件,一名42歲婦女因為24歲兒和18歲女子私奔,導致她被憤怒村民拖出家中,被迫脫光衣服遊街,最後全裸綁在一根電線桿上,施虐時間長達3個多小時,警方後來接獲報案才把她救出。

事件11日凌晨1時至3時發生在Vantamuri村,24歲男子鄧達帕(Dundappa Ashoka Naik)和18歲女友琵豔卡(Priyanka Basappa Naik)交往,但由於女方家人反對戀情,後來還把琵豔卡許配給別人,使得2人決定私奔。

#WATCH | Karnataka: A 42-year-old woman was stripped naked, paraded and assaulted after being tied to an electric pole yesterday in Belagavi district after her son eloped with a woman.



(Visuals from the victim's residence) pic.twitter.com/wsB0Xgsx4J