韓資深演員權海驍接觸「在日朝鮮學校」人士　遭南韓統一部調查

▲南韓資深男演員權海驍疑似因接觸在日朝鮮學校相關人士未向政府通報，遭到南韓統一部調查。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓資深男演員權海驍出道33年來出演過多部電視劇、電影，近年較知名的作品包括電影《江邊旅館》、韓劇《王后傘下》和《D.P：逃兵追緝令》等，不過最近卻因疑似在未向政府事前申請的情況下，無故接觸日本朝鮮學校的相關人士，因此遭到南韓統一部調查。同樣遭到調查的還有拍攝在日朝鮮學校紀錄片的導演。

根據《韓國日報》、《紐西斯通訊社》，自從南韓尹錫悅政府上台以後，南北韓關係緊張。最近，南韓統一部更針對國內與南北韓交流相關的公民團體、個人進行調查，尤其將調查重點擺在在未向政府申請的情況下私自和日本朝鮮學校相關人士接觸的公民團體或個人。

此次遭到南韓統一部調查的演藝圈人士，包括身兼公民團體「和朝鮮學校在一起的人們：鉛筆頭」（暫譯）代表的資深演員權海驍、描述遭日本政府排除在高中學費無償化政策之外的朝鮮學校相關電影《歧視》（暫譯）導演金知雲、描述旅日朝鮮人的紀錄片《我是朝鮮人》製片趙恩成。

先前有部分媒體在報導指出，權海驍、金知雲、趙恩成等人疑似因拍攝電影時無端接觸有北韓（朝鮮）官方背景的在日（旅日）朝鮮人總聯合會、在日朝鮮學校等相關人士，因此南韓統一部從上個月起陸續通知，要求就上述問題交出報告書，詳細說明事發經過。

報導指出，依照南韓《南北交流協力法》規定，一旦有接觸北韓居民的需求，則必須事前通報南韓統一部、獲得統一部批准；至於未在事前規劃或申請下接觸北韓居民、或是在海外旅行臨時接觸北韓居民等突發狀況，則必須在事後通報統一部。

▲位於日本東京都荒川區的東京朝鮮第一初中級學校。（圖／翻攝自維基百科）

由於在日朝鮮學校的上屬機關是在日朝鮮人總聯合會（朝總連），因此屬於《協力法》的事前通報對象。不過《協力法》也指出，就算其接觸人士來自朝總連，只要對方擁有大韓民國（南韓）國籍，則並不列在需要事前向統一部通報的對象。

即便在日朝鮮學校的學生高達8成擁有南韓國籍，權海驍身兼代表的公民團體「和朝鮮學校在一起的人們：鉛筆頭」卻還是收到來自南韓政府的警告處分。該團體今年5月造訪位於日本京都的朝鮮學校，儘管該團體強調，是在日本人的介紹下才造訪在日朝鮮學校、且事後也有向政府通報，不過該說法卻不被統一部所接受。

《韓國日報》指出，南韓統一部針對和北韓相關人士接觸的事項嚴格規範，如今就連學界也深受影響，包括研究在日朝鮮學校相關社群的博士生金某、研究日軍慰安婦的碩士生禹某皆被迫放棄研究計畫。日本公民團體也透露，即便南韓人有心造訪在日朝鮮學校、觀摩學生學習韓文（朝鮮文）的場景，最後卻因擔心觸法而卻步。