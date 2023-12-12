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地產大亨瘋炫富！「身家7515億」收藏12跑車　被爆竟欠287億破產了

▲▼布爾與女友經常高調炫富，不料如今卻被爆破產。（圖／翻攝自IG）

▲布爾與女友經常高調炫富，不料如今卻被爆破產。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

英國企業家布爾（Bob Bull）是《星期日泰晤士報》富豪榜上排名第88位的超級富豪，而他和挪威模特女友尼爾森（Sara Neilson）也經常在網上炫富，豈料他最近卻被爆欠下7.25億英鎊（約新台幣287億元）的天價債務，突然宣布破產。

據《太陽報》報導，6個月前，46歲的布爾自稱其身家高達190億英鎊（約新台幣7515億元），還向媒體展示了他價值千萬英鎊的豪宅和價值400萬英鎊（約新台幣1.5億元）的12輛跑車。

在布爾的豪宅中，他有著一個保齡球館和6個雙車庫，可容納他的5輛勞斯萊斯、2輛藍寶堅尼，以及時速211英里的法拉利GTS。他曾告訴媒體，這些車都是獨特的，「你無法直接向車廠購買」，而且布爾還對他們進行了各種改裝。

報導稱，布爾與女友尼爾森靠著將房車公園改造成豪華平房村發家致富，並擁有一家價值40億英鎊（約新台幣1582萬元）的公司，雇佣著2000名員工。豈料，在近一周的集體訴訟中，布爾就被指控欠債7.25億英鎊，而他所宣稱的財富也只是一場騙局。

法庭文件顯示，布爾向22家貸方提供個人擔保，並簽署了22份貸款協議，導致他欠下7.25億英鎊的天價債務。布爾的律師透露，布爾希望以0.25%的利率償還債務。

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