16歲少年教室內性侵老師！　暴力拖走狂毆：妳怎麼不去死

▲喬納森（左）在攻擊老師薩德（右）後，試圖對她施以性侵與謀殺。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國爆出了一起駭人的校園暴力案，拉斯維加斯一名高中生在教室狠毒地攻擊老師後，試圖對她施以性侵與謀殺。幸運的是，這名老師在學生離開後被其他人發現並報警，才得以保住一條命。

綜合美媒報導，這起事件發生於2022年4月7日。當天，16歲的喬納森（Jonathan Martinez-Garcia）放學後留在了教室，詢問老師自己的成績如何。正當老師要向他解釋時，喬納森突然對老師發動攻擊，用繩子勒住老師的脖子，然後將頭部狠狠地朝桌面撞去，導致老師當場昏厥。

Jonathan Martinez Garcia, who pleaded guilty to attempted murder and attempted sexual assault for attacking his Eldorado High School teacher last year, was sentenced today to between 16 and 40 years in prison. #RJnow pic.twitter.com/7j8lBbwffY — Katelyn Newberg (@k_newberg) June 28, 2023

這位名叫薩德（Sade）的老師表示，當她恢復意識時，發現自己的褲子和內衣都已經扒光，而喬納森則在她的身上倒滿不明液體，揚言要放火將她燒死，隨後喬納森還將一個超重的書架推倒在她身上，自己更坐上去增加重量，導致薩德感覺自己快要被壓得窒息死去。

更可怕的是，喬納森甚至試圖用刀割開薩德的手腕，並惡狠狠地說道，「妳為什麼不去死？」一連串的酷刑，將薩德折磨得再次昏厥過去，而以為老師已死的喬納森則迅速離開了現場，直到一名巡視學校的工作人員發現薩德，並立即報警將薩德送院搶救，才讓薩德撿回了一條命。

Horrifying moment Jonathan Martinez-Garcia attacks his teacher before dragging her into a Las Vegas classroom where he beat her and tried to rape her https://t.co/vU8UHm1rwB pic.twitter.com/SKrIEuNLru — Daily Mail Online (@MailOnline) December 11, 2023

KLAS-TV最近取得一段現場影片，顯示薩德遇襲時，曾嘗試逃出教室呼救，不過喬納森卻趕了出來與她扭打在一塊，然後粗暴地將她拖回教室。令人震驚的是，喬納森在下午3點犯案後，居然氣定神閒地在埃爾多拉多高中（Eldorado）內慢悠悠散步，不久後便打開另一扇門，悄悄溜走。

隨後，警方找到喬納森，而他也承認自己謀殺未遂、性侵和使用致命武器毆打他人，造成嚴重身體傷害，導致受害者遭受創傷和多處傷害。檢方要求法院判處喬納森至少服刑22至25年，但法院最後判處他40年監禁，且至少需服刑16年才能獲得保釋，比檢方預期的要低。

更離譜的是，喬納森的母親在法院判刑後，聲稱自己的孩子「是個完美、充滿愛心的孩子」，只是那幾個月似乎有些憂鬱和孤僻。喬納森的律師指出，喬納森異常的行為是由哮喘藥物的嚴重副作用所引起，這種藥物會導致患者情緒變化和產生幻覺。