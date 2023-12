以軍白磷彈襲黎巴嫩！白宮「密切關注」：美國武器需被合法使用

▲美方關切以色列在黎巴嫩使用白磷彈藥的報導。(組圖/CFP、翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

近來,不少媒體聲稱以色列使用美國提供的白磷彈藥攻擊黎巴嫩,白宮發言人柯比(John Kirby)對此表示,美方感到擔憂,並正密切關注相關報導。

據路透社報導,柯比11日在空軍一號上告訴記者,美方注意到了以色列10月份在黎巴嫩南部的襲擊中使用白磷彈藥的報導,「我們當然很關心這點,並正在了解更多訊息」。

BREAKING: Israel intensely rained white phosphorus bombs on several villages in Southern Lebanon last night, intentionally burning our farms and green lands.



Yet, the ‘international community’ remains silent, as always.pic.twitter.com/0teKU2lEdY