以軍白磷彈襲黎巴嫩！白宮「密切關注」：美國武器需被合法使用

▲美方關切以色列在黎巴嫩使用白磷彈藥的報導。（組圖／CFP、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

近來，不少媒體聲稱以色列使用美國提供的白磷彈藥攻擊黎巴嫩，白宮發言人柯比（John Kirby）對此表示，美方感到擔憂，並正密切關注相關報導。

據路透社報導，柯比11日在空軍一號上告訴記者，美方注意到了以色列10月份在黎巴嫩南部的襲擊中使用白磷彈藥的報導，「我們當然很關心這點，並正在了解更多訊息」。

BREAKING: Israel intensely rained white phosphorus bombs on several villages in Southern Lebanon last night, intentionally burning our farms and green lands.



Yet, the ‘international community’ remains silent, as always.pic.twitter.com/0teKU2lEdY — sarah (@sahouraxo) December 6, 2023

柯比進一步指出，白磷具有「合法的軍事用途」，主要用於照明和產生煙霧來隱暱行動，「但當美國向其他軍隊提供白磷時，我們期許這些物品可以被對方合法使用，並符合武裝衝突法」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在回應相關報導時強調，以色列國防軍和整個安全機構一直按照國際法行事，並稱這是以軍過去和未來行動的方式，顯示了以色列始終認為其軍事行動是合法行為，但以方至今尚未提供具體有關白磷使用的細節。