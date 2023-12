啦啦隊表演突然失蹤　媽回家發現16歲女兒爆血陳屍在浴缸中

▲媽在浴缸發現女兒屍體。(圖/翻攝自推特與GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

美國德州16歲女高中生莉茲貝斯(Lizbeth Medina)5日被人發現陳屍在公寓中,身為啦啦隊隊長的她,因為當天臨時沒有出現在聖誕活動表演中,引發媽媽擔心返家查看,結果意外發現遇害。

與女兒莉茲貝斯住在一起的賈桂琳(Jacqueline Medina),5日當天返回公寓時,意外在浴缸中發現女兒的屍體,傷心表示,「那一天原本應該是美好的一天,因為她參加了聖誕遊行,預計和啦啦隊成員一起的」。

賈桂琳表示,沒有言語可以形容她目睹女兒屍體的那一刻,「我只能說,我全心全意希望女兒的案件能夠伸張正義」。莉茲貝斯的阿姨也表示,莉茲貝斯是家中獨生女,受到很多人的喜愛。

警方後來逮捕23歲男子拉斐爾(Rafael Govea Romero)到案,指控他犯下殺害16歲少女莉茲貝斯的罪行,但是沒有對外公布動機與案情細節,只透露拉斐爾的簽證已經過期,目前是一名非法滯留在美國的移民,案件正在調查中。

Latest from Edna PD:

23-y/o Rafael Govea Romero was arrested Saturday & charged with capital murder in the death of Lizbeth Medina, 16. Her mother says she found her body in a bathtub at their home last week. Romero's bond has been set at $2mil. Police say he is undocumented. pic.twitter.com/O1k0mWwNSq