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噴血慘死！希臘婦女慘遭牧羊犬「衝破圍籬啃咬」　3犬隻將安樂死

▲▼希臘婦女慘遭3隻牧羊犬衝破圍籬後啃咬至死。（示意圖／CFP）

▲希臘婦女慘遭3隻牧羊犬衝破圍籬後啃咬至死。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

希臘第二大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）發生一起無人阻擋的悲劇！一名50歲婦女在自家花園裡工作，豈料鄰居家的3隻牧羊犬卻剛好發現圍籬多了一個洞，最後牧羊犬衝出圍籬瘋狂攻擊婦女，導致婦女身受重傷、血流不止慘死。未來，3隻牧羊犬將迎來「安樂死」的下場。

根據《鏡報》，距離希臘第二大城塞薩洛尼基西北方16公里的村莊尼奧科羅達（Neochorouda），發生一樁婦女慘遭鄰居所飼養牧羊犬咬死的悲劇，該名50歲婦女正在花園裡工作，其實現場還有一名聾啞人士正在協助婦女修剪花草的工作，然而聾啞人士距離婦女太遠，因此聽不到婦女被牧羊犬啃咬後的慘叫聲。

3隻牧羊犬將婦女咬到遍體鱗傷，儘管最後終於有察覺不對勁的鄰居前來趕緊將牧羊犬拉開，但緊急救難人員抵達現場後，卻發現婦女的傷勢過於嚴重、且身體血流不止，最終慘死在現場。

報導指出，3隻牧羊犬的飼主現年37歲、性別不詳，預計於當地時間11日上午出庭；至於咬死人的3隻牧羊犬則已經被帶回犬舍，預計將在該處進行安樂死。

希臘廣播電台ERT表示，受害婦女有兩名分別為17、18歲的兒子，儘管兒子們聽到母親淒厲的哭喊聲，但早就為時已晚。至於婦女的前夫則透露，這些牧羊犬是「巨大的野生狗」，且牠們多次突破警戒線、在很多場合追趕著人們，已經不是第一次發生類似事件。

據悉，該名婦女在當地社區居住長達20年，是當地選舉的候選人。

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