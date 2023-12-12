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「地獄朝鮮」不敢結婚買房！南韓新婚夫妻數創新低　近半沒生小孩

▲▼南韓民生物價與房價高漲，年輕世代放棄結婚、生子、買房等目標。（圖／CFP）

▲南韓民生物價與房價高漲，年輕世代放棄結婚、生子、買房等目標。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

近年南韓民生物價、房價高漲，加上高壓且競爭的職場文化，讓許多南韓年輕人淪為「N拋世代」，放棄戀愛、結婚、買房、生子等目標，南韓因此被譏為「地獄朝鮮」。最近南韓政府統計發現，去年新婚夫婦的數量只有103萬對，創下統計以來最低，且幾乎都背有負債；而無子女的夫婦就佔了46%，更創下歷史最高紀錄。

根據《韓聯社》，南韓統計廳昨（11）日公布「2022年新婚夫婦統計」，表示截至去年11月的新婚夫婦（登記結婚5年以內、定居南韓國內，且維持婚姻關係的夫婦）只有103萬2000對，比起前一年（2021）的110萬1000對還要再減少6萬9000對（6.3%），創下2015年開始統計相關數據以來的最低紀錄。

從歷年來的統計數據來看，2015年有147.2萬對新婚夫婦、2016年有143.7萬對、2017年有138萬對、2018年有132.2萬對、2019年有126萬對、2020年有118.4萬對，每一年皆呈下滑趨勢，平均每年減少5至8萬對新婚夫婦。

然而，許多對無法在新冠疫情期間結婚的夫婦選擇在去年完婚，也因此去年新婚夫婦數量的跌幅（6.3%）才比前一年的跌幅（7.0%）還要低。

統計指出，南韓全境17個行政區劃（廣域市、道）內的新婚夫婦數量皆比先前減少，而大部分的新婚夫婦選擇在首都圈生活，光是京畿道就佔了29.9%、首爾佔17.8%、仁川占6.1%。

至於首次結婚的新婚夫婦佔了81萬5000對（79.0%）、再婚則為21萬4000對（20.7%）。

▲▼南韓今年第一至第三季僅迎來17.7萬名新生兒。（圖／CFP）

▲南韓今年第一至第三季僅迎來17.7萬名新生兒。（圖／CFP）

該項統計也點出了南韓生育率降低的困境，因為從第一次結婚的新婚夫婦來看，沒有生養子女的夫婦就佔了46.4%，還比起前一年的45.8%增加了0.6%，創下2015年開始相關統計後的最高紀錄；至於有生養子女的夫婦則佔了53.6%，比起前一年還減少0.65%。

新婚夫婦中雙薪家庭的比例從2021年的54.9%，至去年則成長至57.2%（+2.3%），雖然雙薪家庭比例提高使得所得跟著增加，但其貸款中位數卻持續上漲，去年新婚夫婦貸款餘額中位數為1億6417萬韓元（約新台幣385.7萬元），比起前一年增加7.3%，且高達89.0%的新婚夫婦背有貸款；同時，持有住宅的新婚夫婦（其中一人）佔比卻從42.0%減少至40.5%。

另外，南韓統計廳也指出，今年第一至第三季的累積新生兒數只有17萬7000人，創下1981年開始統計以來的新低。

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