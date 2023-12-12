加薩成傳染病大型溫床　10寶媽曝「每個小孩都生病」惡臭髒水洗手

▲加薩走廊南部靠近埃及邊境的城市拉法（Rafah），人民住在簡易搭建的帳篷區。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）戰火未弭。加薩衛生官員與援助組織11日表示，傳染病正在加薩走廊肆虐，當地天氣寒冷潮濕，避難所過度擁擠，缺乏食物與乾淨水源，最重要的是藥品不足。育有10名子女的46歲母親表示，「我們全都生病了。我所有的孩子都發高燒，還感染腸胃的病毒。」

▲拉法一處帳篷難民營。（圖／路透）

根據紐約時報報導，加薩走廊經歷2個多月的戰爭之後，生病患者的治療選擇極為有限，因為醫院裡擠滿了在空襲中受傷的傷者。世界衛生組織（WHO）引用加薩當局衛生部與聯合國援助機構的數據表示，自開戰以來當地至少新增了36.9萬起傳染病病例。

▲加薩當地的巴勒斯坦人難以取得乾淨水源。（圖／路透）

WHO加薩與約旦河西岸衛生系統小組負責人巴克莉（Shannon Barkley）說，上述統計甚至不包含加薩北部的病例，那裡僅剩的醫療系統已不堪負荷。她表示，加薩最常見的疾病是呼吸道感染，從感冒到肺炎都有，礙於惡劣的生活條件，即使是一般輕微的疾病也會對巴勒斯坦人構成嚴重威脅，尤其是兒童、老年人與免疫力低下族群。

▲加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）一處帳篷難民營。（圖／路透）

46歲的法菈（Samah al-Farra）是10名子女的母親，他們待在加薩南部靠近埃及邊境的拉法（Rafah）當地一處難民營。她說，自一周前從汗尤尼斯（Khan Younis）向南逃離以來，一家人一直睡在地上，過去3天她和孩子們持續發高燒、腹瀉與嘔吐，「我們都生病了。我所有的孩子都發高燒，還感染腸胃的病毒。」

法菈接受紐約時報電訪時表示，她和家人和其他許多難民一樣，都只能喝他們用來洗澡的惡臭髒水，「我洗手的時候感覺是更髒，而不是變乾淨。」她說，年紀最小的6歲小孩海拉（Hala）過去3天大部分時間都在睡覺，虛弱到無法開口討食物，身上還有皮疹和頭蝨，而9歲兒子穆罕默德（Mohammad）多次癲癇發作，可能是發燒所引起。

▲汗尤尼斯帳篷難民營中的一個水龍頭。（圖／路透）

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）緊急協調員蕾瓦爾（Marie-Aure Perreaut Revial）身在加薩中部的阿克薩醫院（Al-Aqsa Hospital），這家醫院主要是為空襲受傷的傷患提供重症照護，但她說，許多患者在不衛生的條件下接受術後護理，導致嚴重感染。她還表示，加薩中部的初級衛生保健系統已經完全崩潰，需要基礎醫療服務的人無法獲得治療。

▲汗尤尼斯難民女童坐在帳篷外，棚布上還有聯合國的標誌。（圖／路透）

40歲的加薩母親瑪卡什（Ameera Malkash）11月帶著臉色蒼白、患有黃疸的兒子前往汗尤尼斯一家醫院，但院內滿是傷者，當下沒能看診，隔天又去了一次，醫生才說是感染A型肝炎病毒，這種病毒很容易透過受汙染的水而傳播。瑪卡什說，兒子本來應該被隔離，但因為沒有多餘病房，他們只能回到擠滿數千人的避難所。