驗尿竟放陽光曝曬！英17歲男「神經內分泌腫瘤」　遭誤診7年死亡

▲英國17歲少年7年間常跑醫院門診,換過很多不同醫生,卻沒人發現尿檢過程的疏失或體內長出腫瘤的跡象。(圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

英國伯明罕一名17歲少年2021年9月被宣布死亡,調查結果直到本月7日才被媒體曝光,證明他死於一種副神經節瘤造成的腎上腺素危象。驗屍官表示,醫院在長達7年間的多次診療中都沒有發現少年體內的腫瘤,且腫瘤只需透過尿液檢查就可以查出,但醫院在尿檢過程有疏失,包含將受檢樣本暴露於直射陽光下等。

根據每日郵報報導,2013年當時年僅9歲的亞里(Adam Ali)第一次前往伯明罕兒童醫院(Birmingham Children's Hospital)急診,因為他患有頭痛和高血壓,當時被送進加護病房接受治療與數次檢查,包含後續連三年進行尿檢。但當局啟動死亡調查發現,尿液樣本每一次都沒有經過實驗室處理,甚至被暴露在直射陽光下、沒有放置在裝有酸的瓶中、尿量不足等問題。

然而,臨床負責人檢查紀錄時都「假設」尿檢結果正常,且自從2015年過後,儘管亞里持續有高血壓問題,並且多次回門診追蹤,但都沒有再次進行尿檢。再加上亞里7年間換了「很多不同的醫生」,不斷轉診,卻沒有人發現錯誤,也沒有人再去深究他的病情是否與副神經節瘤(paraganglioma)有關,或做進一步檢查。

