看誰最愛工作！比爾蓋茲認車牌號碼　早期「微觀管理」狂操員工

▲比爾蓋茲的說法，似乎在說當年記得幾百名員工的車牌不算太難的事。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕、葉睿涵／綜合外電報導

關於微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的都市傳說很多，其中一個便是他在創立微軟初期，記住了公司所有員工的車牌，好知道哪些員工有在長時間工作。近日，他在受訪時證實了此事，但他也表示自己與蘋果創辦人賈伯斯、特斯拉創辦人馬斯克相比，算是「非常友善的」。

據《商業內幕》報導，蓋茲7日獲紐約經濟俱樂部授予彼得‧彼得森卓越領導力獎（Peter G. Peterson Leadership Excellence Award）。在爐邊對談中，主持人請蓋茲針對近年來不斷被提及的一項都市傳說給予回應，即比爾蓋茲在微軟1975年草創初期，能記得所有員工的車牌號碼，這樣他才能知道誰在長時間工作。

對此，蓋茲回答，「沒有那麼多車牌，我們當時只有幾百名員工。」這樣的說法似乎證實了該都市傳說，「我可以告訴你他們何時進來公司，何時離開。」此前，蓋茲早在2016年的BBC專訪中便已坦承，自己從前是不折不扣的工作狂，「20多歲的時候，我對微軟的專注相當偏執，我不相信周末和度假。」

微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）2011年撰寫的文章也曾提到，微軟早期的工作環境很高壓，因為蓋茲對待員工就像對待自己一樣，把大家都操得很兇。比爾蓋茨也指出，因為微軟當年創立後，帶來了一個新的文化，因此像他這般的領導人在領導創新公司時，必須思考他們能夠多「硬核」（hardcore）。

不過他也承認，「每個（領導）人都不一樣，馬斯克（Elon Musk）逼得緊，或許太緊了。賈伯斯（Steve Jobs）逼得緊，或許也太緊了。」他笑著說相較下來，自己算是「非常友善」，而且公司後來成長到一定規模後，他也改變了自己原本的管理方式，開始鬆綁一些。

比爾蓋茲與其舉例的幾位領導人都是「微觀管理」（micromanagement）著名的代名詞。儘管微軟在商業上成就非凡，但該公司所採取的「微觀管理」卻一直為人所詬病。職場比較網站Comparably近期針對逾2000名科技公司員工進行調查，而其中絕大多數人認為「微觀管理」是最糟的一項主管特質。

如今，隨著新的企業文化崛起，不少公司也越來越注重「工作與生活的平衡」（Work Life balance），矽谷許多大公司每年也一定會檢視員工是否有在兩者間取得平衡，而工作時數則是評斷的重要指標之一。多位名人，如美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）、維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）也同意，留一些時間給自己，對個人公、私領域的幸福至關重要。