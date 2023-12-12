　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美21歲國民兵外洩機密「長官知情」　空軍宣布懲處15人

▲泰謝拉年中涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／翻攝X）

▲泰謝拉今年年中涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國11日對15名空軍國民警衛隊官兵進行紀律處分，懲處理由是當這些人發現菜鳥同僚、21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）違法蒐集情資，並且在網路聊天室洩密時，未能採取適當行動。

泰謝拉涉嫌在Discord群組洩露美軍機密文件遭逮，今年年中大陪審團依涉嫌在Discord群組洩露美軍機密文件遭逮將他起訴，一旦罪刑成立，最高將面臨60年刑期。

BBC報導，一份空軍報告顯示，這15名聯隊官兵「知道泰謝拉蒐集情資的活動」，卻未能阻止他這麼做，不過當中也提到沒有任何一名長官知道泰謝拉在網路上活動的全部面貌。

檢方指出，泰謝拉上傳數十份機密資料到網路上，是美國情報資料多年來最大起外洩案之一。

空軍督察長在一份11日公開的報告中指出，聯隊大長官至少發現4起泰謝拉隊機密資料進行的「可疑活動」，還有多名幹部知悉其他情況，但沒有人尋求合適管道向上層通報，因為他們擔心情報單位「反應過激」。

泰謝拉2019年9月加入美國空軍國民警衛隊，軍中專業是網路傳輸系統專家，本質上是負責軍事通訊網絡的IT人員。依據長達10頁起訴文件提供的證據，泰謝拉被指控從麻州鱈角（Cape Cod）空軍基地電腦竊取大量機密，並與網友分享，希望在遊戲玩家喜愛的社交媒體平台Discord聊天群組中，給人們留下深刻印象。

泰謝拉外洩文件的數量可能超過100份，除了西方援助烏克蘭反攻計畫，還涉及多國的敏感情報及美國暗中監視盟友等，暴露出美國與盟友國之間的裂痕，他所揭露的訊息遠遠超過公開披露的訊息。美國司法部長賈蘭德（Merrick B. Garland）指控泰謝拉違反維護國安的誓言，表示外洩機密會對國家安全造成異常嚴重損害。

ET快訊
寶可夢中心店員1句話　鐵粉狂讚：台灣逛過最舒服店家
「高原神鳥」被煮來吃！　陸村民恐坐10年牢
阿沁辣妻厭食症「暴瘦剩29kg」！　醫急轉診：情況不樂觀
快訊／指數重回17528創今年新高！　台積電漲7元至581
玖壹壹春風二哥亡　妻兒大鬧急診室嗆醫「坐這衝三小」遭判刑
最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數
大谷翔平「延遲支薪」高達6.8億美金　退休後才開始領
Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲4高規格要求　劇組傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

學者：台選舉不影響美對台政策　但美選恐成轉折點

肯定傲人表現！美屬維京群島訂定「台灣日」　總督挺台國際參與

新任駐美代表俞大㵢華府履新　持續深化台美關係

看誰最愛工作！比爾蓋茲認車牌號碼　早期「微觀管理」狂操員工

美21歲國民兵外洩機密「長官知情」　空軍宣布懲處15人

普丁剛宣布競選連任！「頭號政敵」獄中突失蹤　俄拒透露下落

日餐館「中國人禁止入內」　連2名中國網紅踢館吃閉門羹

黃仁勳密集亞洲行8天飛4國　輝達、超微物流中心落腳台灣

美國與輝達公司商討　允有限度向中國銷售AI晶片

投資人關注聯準會利率決策　美國股市收高

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

媽咪喊「幫我拿外套！」 　歐告秒從房間叼出客廳

學者：台選舉不影響美對台政策　但美選恐成轉折點

肯定傲人表現！美屬維京群島訂定「台灣日」　總督挺台國際參與

新任駐美代表俞大㵢華府履新　持續深化台美關係

看誰最愛工作！比爾蓋茲認車牌號碼　早期「微觀管理」狂操員工

美21歲國民兵外洩機密「長官知情」　空軍宣布懲處15人

普丁剛宣布競選連任！「頭號政敵」獄中突失蹤　俄拒透露下落

日餐館「中國人禁止入內」　連2名中國網紅踢館吃閉門羹

黃仁勳密集亞洲行8天飛4國　輝達、超微物流中心落腳台灣

美國與輝達公司商討　允有限度向中國銷售AI晶片

投資人關注聯準會利率決策　美國股市收高

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！　疑串接瓦斯桶管線漏氣惹禍

學者：台選舉不影響美對台政策　但美選恐成轉折點

護國神山中科再擴「最高規」基地　沙鹿房市4優勢拔得頭籌

《破產姊妹花》凱特丹寧絲結婚了！親手布置家庭婚禮　15名親友到場

台股創今年新高　AI股狹幅振盪漲幅有限

震驚！知名零件廠博世2025年前擬「裁員1500人」

垂降竊電纜！偷到沒力摔落5米電塔井　苗栗笨賊受困1天終獲救

台北寶可夢中心店員1句話獲讚　鐵粉：台灣逛過最舒服店家

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

焦凡凡合照2孕婦閨蜜！熊熊樂邀「加入媽媽行列」　籌婚首吐育子想法

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

國際熱門新聞

千元餐點沒來...他找到外送員！一看驚呆

電梯突上升　29歲工人遭夾「大失血慘死」

投資人關注聯準會利率決策　美國股市收高

近畿水瓶水位急降　漁民：蜆幾乎死光

日餐館「中國人禁止入內」　連2名中國網紅踢館吃閉門羹

黃仁勳亞洲8天飛4國　輝達、超微物流中心落腳台灣

112歲阿嬤徵婚　「我準備好了」

波蘭總理宣布：美軍飛彈基地15日啟用

美國與輝達公司商討　允有限度向中國銷售AI晶片

成功簽下大谷　道奇隊最後一刻才知

普丁剛宣布參選　「頭號政敵」獄中突失蹤

飯店房間驚見神祕通道　用途曝光

看誰最愛工作！蓋茲「認車牌號碼」狂操員工

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

更多熱門

相關新聞

看誰最愛工作！蓋茲認：記得所有員工車牌

看誰最愛工作！蓋茲認：記得所有員工車牌

關於微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的都市傳說很多，其中一個便是他在創立微軟初期，記住了公司所有員工的車牌，好知道哪些員工有在長時間工作。近日，他在受訪時證實了此事，但他也表示自己與蘋果創辦人賈伯斯、特斯拉創辦人馬斯克相比，算是「非常友善的」。

美國與輝達公司商討　允有限度向中國銷售AI晶片

美國與輝達公司商討　允有限度向中國銷售AI晶片

半夜醒來難入睡！睡眠專家教你「秒睡絕招」

半夜醒來難入睡！睡眠專家教你「秒睡絕招」

哈佛校長陷反猶風波　數百教職員力挺

哈佛校長陷反猶風波　數百教職員力挺

已婚男師激戰17歲高中妹　還想丟下妻兒私奔

已婚男師激戰17歲高中妹　還想丟下妻兒私奔

關鍵字：

美國空軍北美要聞Jack Teixeira

讀者迴響

熱門新聞

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

2023台灣人最關心的是他　消失已半年

網友樂見「侯康貸」喊明年再買房　卻有一群人笑不出來

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

快訊／周海媚爆「人昏迷還在搶救中」！

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

村民煮「高原神鳥」來吃　最重恐坐10年牢

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面