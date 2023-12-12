「最美陣頭」教練否認性侵隊員：她們又不是美若天仙

▲9月初，王瀞韓（左1）、妹妹王曉琪（化名，左2）與多名倖存者首度面對媒體，在立委與婦女團體陪同下，在立法院出席記者會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

賠償還喊價，不然50萬好不好？

7月，王瀞韓回到台南報案，對朱瑞祥提出妨害性自主告訴。9月某日清晨，記者陪同王瀞韓搭高鐵回台南。她以告訴人身分赴台南地檢署，陳述20多年前的性侵案情。我們到達地檢署時，王曉琪已在現場，她全程陪同姊姊，在庭外靜候。偵查庭結束，2人找了一家火鍋店，王瀞韓一臉淡定地涮著肉片，一邊與妹妹核對少時記憶—這也是20年以來，2人首度把話講開。

「我姊姊的個性就是，再傷心、再難過的事，她都會用開玩笑的方式去講出來。通常她愈是這樣，代表她愈在意。」王曉琪說，今年夏天，數名前東方成員透過網路找到彼此，在戴君安和民代支持下，決定公開指認曾遭遇的性暴力。王曉琪找律師詢問訴訟事宜，此事被父母得知，父親打電話來關心。身為家中老么，她終於有機會，直接向父親詢問家中多年的祕密。

王曉琪多年困惑終獲釐清。原來，當年父母曾想提告，但朱瑞祥哀求能否「用錢解決」。「爸爸說，他當年有和朱瑞祥見面，有談到和解金。爸爸（對朱瑞祥）說，（求償）100萬。」王曉琪轉述。

「妳說…我爸這樣說？」王瀞韓瞪大眼睛，放下手中肉片。

「對啊，妳爸就是我爸啊。」王曉琪接著轉述：「朱教練當時跟爸說：『太多了啦，我付不起。不然，50萬好不好？』」王曉琪說，父親甚至連細節都記得—那50萬元，朱瑞祥多以現鈔分期支付，且面額多是百元鈔。

2姊妹推測，王家當時應是收下朱瑞祥的一筆錢，卻沒簽任何證據或和解書。王瀞韓忽然想到一件事，可作佐證，「我成年之後，有次回台南，想問清楚當年的事，於是約朱瑞祥見面。他說：『我當初給妳父母50萬，說要讓妳念大學。結果，妳沒有念大學嗎？』我聽完，崩潰了。因為，我真的沒念大學，也沒有去念藝術、學表演。」

▲陪伴王瀞韓與多名東方團員出席記者會的立委陳培瑜（圖）指出，從許多倖存者的證言推算實際遇害年齡，該案已涉兒少性剝削。

王曉琪接著說：「我很生氣，問爸為何不堅持提告朱瑞祥？爸說：『可是朱教練當時說，他開舞蹈武術教室，如果因為這件事，教室垮了，這樣他很可憐。』」「我聽了一把火，反問爸：『他可憐？那你女兒不可憐？』然後，爸就開始結巴了。」

王瀞韓沒再追問，也沒吃完眼前的火鍋。她迅速撥電話給父母，對電話那頭簡短說：「偵查庭剛結束。檢察官希望你們出庭作證。」我看不出她的情緒，只知電話那頭，她父母同意作證。王瀞韓嗯嗯應了幾聲，快速結束通話。

記者致電朱瑞祥，他否認所有關於性騷擾、性侵的指控，亦否認曾和王瀞韓的父母以50萬元達成和解。至於是否曾贈王瀞韓手機？朱瑞祥並未正面回答，只回應：「那時候（2002年），我自己有手機了沒？我都不知道。」另就王曉琪指控的脫衣事件，朱稱：「我沒要她們脫光光，只是要露小肚、看看有沒有刺青而已，連內衣都不會看到。」

朱瑞祥並主動提及，曾表示想贊助Jenny牙套費用，「那人家裡窮，舞蹈比賽我還幫她出衣服錢，她暴牙，要矯正牙齒，旁邊（女性）老師對她說：『團長對妳這麼好喔，妳要表示一下』，叫囡仔人跟我頭靠一下而已。」至於他最後是否替Jenny支付12萬元牙齒矯正費用？「沒有，我要幫她出，是她自己不要。」

朱瑞祥稱，對司法有信心，「我在這邊20年，不改名、不改姓。如果我性侵一個又一個女生，會有那麼好運嗎？都沒有人去告我？如果我有做，早就被抓去關了。」他又稱：「我認識很多人，教過學生這麼多，怎麼只有她們（日前指控他的前團員們）出來告我？她們又不是美若天仙，其他團員不會長得比她們差。」記者追問長相美醜與是否遭遇侵害有何關係？他答：「不是啦，我是說，如果我真的這麼壞，這些團員還會跟著我，跟這麼久嗎？」

朱瑞祥多次強調，東方前團員指控他，是因「背後有人在操弄，有人要搞垮我，我都知道是誰。」記者再追問，操控者是何人？朱瑞祥答：「我當然不會跟妳講。」

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