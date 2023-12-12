　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「最美陣頭」教練否認性侵隊員：她們又不是美若天仙

9月初，王瀞韓（左1）、妹妹王曉琪（化名，左2）與多名倖存者首度面對媒體，在立委與婦女團體陪同下，在立法院出席記者會。（陳培瑜研究室提供）

▲9月初，王瀞韓（左1）、妹妹王曉琪（化名，左2）與多名倖存者首度面對媒體，在立委與婦女團體陪同下，在立法院出席記者會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

賠償還喊價，不然50萬好不好？

7月，王瀞韓回到台南報案，對朱瑞祥提出妨害性自主告訴。9月某日清晨，記者陪同王瀞韓搭高鐵回台南。她以告訴人身分赴台南地檢署，陳述20多年前的性侵案情。我們到達地檢署時，王曉琪已在現場，她全程陪同姊姊，在庭外靜候。偵查庭結束，2人找了一家火鍋店，王瀞韓一臉淡定地涮著肉片，一邊與妹妹核對少時記憶—這也是20年以來，2人首度把話講開。

「我姊姊的個性就是，再傷心、再難過的事，她都會用開玩笑的方式去講出來。通常她愈是這樣，代表她愈在意。」王曉琪說，今年夏天，數名前東方成員透過網路找到彼此，在戴君安和民代支持下，決定公開指認曾遭遇的性暴力。王曉琪找律師詢問訴訟事宜，此事被父母得知，父親打電話來關心。身為家中老么，她終於有機會，直接向父親詢問家中多年的祕密。

王曉琪多年困惑終獲釐清。原來，當年父母曾想提告，但朱瑞祥哀求能否「用錢解決」。「爸爸說，他當年有和朱瑞祥見面，有談到和解金。爸爸（對朱瑞祥）說，（求償）100萬。」王曉琪轉述。

「妳說…我爸這樣說？」王瀞韓瞪大眼睛，放下手中肉片。

「對啊，妳爸就是我爸啊。」王曉琪接著轉述：「朱教練當時跟爸說：『太多了啦，我付不起。不然，50萬好不好？』」王曉琪說，父親甚至連細節都記得—那50萬元，朱瑞祥多以現鈔分期支付，且面額多是百元鈔。

2姊妹推測，王家當時應是收下朱瑞祥的一筆錢，卻沒簽任何證據或和解書。王瀞韓忽然想到一件事，可作佐證，「我成年之後，有次回台南，想問清楚當年的事，於是約朱瑞祥見面。他說：『我當初給妳父母50萬，說要讓妳念大學。結果，妳沒有念大學嗎？』我聽完，崩潰了。因為，我真的沒念大學，也沒有去念藝術、學表演。」

陪伴王瀞韓與多名東方團員出席記者會的立委陳培瑜（圖）指出，從許多倖存者的證言推算實際遇害年齡，該案已涉兒少性剝削。

▲陪伴王瀞韓與多名東方團員出席記者會的立委陳培瑜（圖）指出，從許多倖存者的證言推算實際遇害年齡，該案已涉兒少性剝削。

王曉琪接著說：「我很生氣，問爸為何不堅持提告朱瑞祥？爸說：『可是朱教練當時說，他開舞蹈武術教室，如果因為這件事，教室垮了，這樣他很可憐。』」「我聽了一把火，反問爸：『他可憐？那你女兒不可憐？』然後，爸就開始結巴了。」

王瀞韓沒再追問，也沒吃完眼前的火鍋。她迅速撥電話給父母，對電話那頭簡短說：「偵查庭剛結束。檢察官希望你們出庭作證。」我看不出她的情緒，只知電話那頭，她父母同意作證。王瀞韓嗯嗯應了幾聲，快速結束通話。

記者致電朱瑞祥，他否認所有關於性騷擾、性侵的指控，亦否認曾和王瀞韓的父母以50萬元達成和解。至於是否曾贈王瀞韓手機？朱瑞祥並未正面回答，只回應：「那時候（2002年），我自己有手機了沒？我都不知道。」另就王曉琪指控的脫衣事件，朱稱：「我沒要她們脫光光，只是要露小肚、看看有沒有刺青而已，連內衣都不會看到。」

朱瑞祥並主動提及，曾表示想贊助Jenny牙套費用，「那人家裡窮，舞蹈比賽我還幫她出衣服錢，她暴牙，要矯正牙齒，旁邊（女性）老師對她說：『團長對妳這麼好喔，妳要表示一下』，叫囡仔人跟我頭靠一下而已。」至於他最後是否替Jenny支付12萬元牙齒矯正費用？「沒有，我要幫她出，是她自己不要。」

朱瑞祥稱，對司法有信心，「我在這邊20年，不改名、不改姓。如果我性侵一個又一個女生，會有那麼好運嗎？都沒有人去告我？如果我有做，早就被抓去關了。」他又稱：「我認識很多人，教過學生這麼多，怎麼只有她們（日前指控他的前團員們）出來告我？她們又不是美若天仙，其他團員不會長得比她們差。」記者追問長相美醜與是否遭遇侵害有何關係？他答：「不是啦，我是說，如果我真的這麼壞，這些團員還會跟著我，跟這麼久嗎？」

朱瑞祥多次強調，東方前團員指控他，是因「背後有人在操弄，有人要搞垮我，我都知道是誰。」記者再追問，操控者是何人？朱瑞祥答：「我當然不會跟妳講。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【鏡相人間】無法仰睡的人　性侵案後王瀞韓與家人的20年
【無法仰睡的人6】性侵案後20年父母願為她作證　倖存者告白：其實已原諒父母
【無法仰睡的人1】遭性侵後再也無法仰睡　她自揭創傷反應「睡覺一定側睡、抱棉被」

 
ET快訊
阿沁辣妻厭食症「暴瘦剩29kg」！　醫急轉診：情況不樂觀
快訊／指數重回17528創今年新高！　台積電漲7元至581
玖壹壹春風二哥亡　妻兒大鬧急診室嗆醫「坐這衝三小」遭判刑
最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數
大谷翔平「延遲支薪」高達6.8億美金　退休後才開始領
Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲4高規格要求　劇組傻眼
2700元餐點沒來...英人出門找到外送員！一看驚呆了
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玖壹壹春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室嗆醫「坐這衝三小」遭判刑

最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數

運將載到「醉女」想撿屍　一脫是男的！下場曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵中

快訊／雪隧清晨車禍全線封閉！　一人頭部重創送醫不治

「最美陣頭」教練否認性侵隊員：她們又不是美若天仙

傻眼13秒！行人闖紅燈「跳舞過馬路」　駕駛停等遭比中指

台中馬尾妹「超商面交」！40秒40萬飛了　傻眼畫面曝光

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者揭創傷：20年來無法仰睡

父趴數比顏清標高？　富二代叫賣哥葉昇峻的爆笑匪類人生

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

媽咪喊「幫我拿外套！」 　歐告秒從房間叼出客廳

玖壹壹春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室嗆醫「坐這衝三小」遭判刑

最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數

運將載到「醉女」想撿屍　一脫是男的！下場曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵中

快訊／雪隧清晨車禍全線封閉！　一人頭部重創送醫不治

「最美陣頭」教練否認性侵隊員：她們又不是美若天仙

傻眼13秒！行人闖紅燈「跳舞過馬路」　駕駛停等遭比中指

台中馬尾妹「超商面交」！40秒40萬飛了　傻眼畫面曝光

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者揭創傷：20年來無法仰睡

父趴數比顏清標高？　富二代叫賣哥葉昇峻的爆笑匪類人生

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

焦凡凡合照2孕婦閨蜜！熊熊樂邀「加入媽媽行列」　籌婚首吐育子想法

電信合併倒數！攜碼優惠限時申辦　4G不限速吃到飽496元

受原子少年啟發！HTC攜手春魚創意「虛擬男團」徵選計畫啟動

快訊／台積電大漲7元至581　指數漲逾百點重回17528創今年新高

肯定傲人表現！美屬維京群島訂定「台灣日」　總督挺台國際參與

5星座領完年終　轉職發大財

玖壹壹春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室嗆醫「坐這衝三小」遭判刑

瘋電影／30日　韓國離婚有三十天鑑賞期想清楚還可反悔

大谷每年只領35分之1薪水　場外收入仍讓他盆滿缽滿

印度警櫃台玩槍「砰！」　婦人腦袋破洞癱軟倒地

社會熱門新聞

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

竹北凶殺案1死1傷　18歲男一句話送命

快訊／雪隧清晨車禍全線封閉！　釀一死

警酒駕開車撞民眾　警局火速開鍘

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

即／國4車禍！警方追捕車手　2嫌自撞翻覆

到娃娃機店「50元假幣洗真幣」　查獲1815枚

行人闖紅燈跳舞過馬路　還比中指

高雄猴校園搶劫　男大生鮮血狂流：以為搶得贏

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

2023台灣人最關心的是他　消失已半年

網友樂見「侯康貸」喊明年再買房　卻有一群人笑不出來

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

快訊／周海媚爆「人昏迷還在搶救中」！

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

村民煮「高原神鳥」來吃　最重恐坐10年牢

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面