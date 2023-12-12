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日餐館「中國人禁止入內」　連2名中國網紅踢館吃閉門羹

記者張靖榕／綜合報導

日本一間中華料理餐館門口貼著「中國人禁止入內」字條，引來在日生活的中國網紅「油頭四六分」進店要老闆解釋，被回「中國人讓我噁心」。該名網紅報警抗議但失敗收場，不過影片在微博、X（前身推特）等社群平台發酵，之後又有另一名中國網紅「濤哥」到現場鬧事，結果被老闆報警轟出去，「中國人禁止入內」字條繼續留在門口玻璃上。

中國網紅「油頭四六分」日前進到一間日本中華餐館，進店劈頭就問老闆「這貼紙什麼意思」，聽到老闆說「中國人禁止入內」，他接著追問「為什麼」，老闆則表示「中國人讓我噁心」。

雙方火藥味濃厚，「油頭」繼續追問為什麼要貼該貼紙，而且主張這樣做是違法的，老闆則回嗆「閉嘴吧你」，而且堅持自己沒有違法。「油頭」退出店外報警後，警方到現場了解情況並做出解釋，這方面警方只能協助雙方溝通，但事實上並沒有辦法強制要求店家私下紙條，最後以「油頭」吃了閉門羹作結。

▲連續2名中國在日網紅到餐館理論，都吃了閉門羹。（圖／翻攝X）

▲連續2名中國在日網紅到餐館理論，都吃了閉門羹。（圖／翻攝X）

影片在中國微博社群引發討論，X（前身推特）也有許多日本等其他國家的人廣傳，之後又有另一名中國網紅「濤哥」前往踢館。這次「濤哥」踩得更硬，偕女伴直接在餐館內要求老闆做飯給他們吃，還嗆如果有種就開日本料理店，不要開中華料理店，日本老闆則不斷揮手要他們出去。

「濤哥」之後直接在店內坐下，看到老闆打電話報警，「你看見沒，（老闆）把無恥已經發揮極致了，惡人先告狀。」然而警方到場後同樣將濤哥與女伴請出店外，女伴自稱平常「為人平和」，也氣憤地嗆日本警方「有沒有常識」。最終兩人仍在日本警方無法強制店家私下紙條的回覆下，草草結束。

影片在網路廣傳，微博與抖音（中國版）網友留言，「作為一名中國人，我這輩子不會去日本」、「中國人的榜樣，給你點讚」，但也有不少人不支持，「人家不接待，你們非不走，這不犯法啊」、「沒有必要為了流量而自討沒趣，有點過分了，面子和尊重是做出來的，不是爭出來的。」還有許多人也提到，「（中國）國內也有日本人禁止入內的牌子啊」、「我看抖音上有不少貼『日本人禁止入內』的店呀，這評論區這麼雙標呢哈哈。」

回顧「油頭四六分」過往影片，有網友挖出他在日本各地遊玩，到了廣島介紹當地時，劈頭就是「廣島的名產除了原子彈就是...」；「濤哥」的影片開頭也多是針對日本，「狗咬了你要用鞭子抽他」、「日本街頭亂象，百姓苦不堪言」等。

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