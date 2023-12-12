黃仁勳密集亞洲行8天飛4國　輝達、超微物流中心落腳台灣

▲輝達執行長黃仁勳積極布局東南亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

輝達執行長黃仁勳近日積極展開密集亞洲行，8天內先後公布日本、新加坡、馬來西亞、越南4國的合作與投資計畫。此外，在台灣經濟部爭取下，不僅AI晶片一哥輝達，始終緊追在後的全球前5大IC設計公司美商超微（AMD）都將來台設置物流倉儲中心。

黃仁勳12月初馬不停蹄展開亞洲密集行程，先後訪問日本、新加坡與馬來西亞，10日則與越南政府總理范明正會面，表示輝達將把「越南看作自己的家」，並希望在當地建立一個半導體基地，強調越南市場的重要性。越南政府則在聲明中表示，范明正會後說道，輝達在越南建立的晶片基地將會吸引全球人才，擴大越南半導體生態系統與數位化發展。

隔天黃仁勳與輝達高層人員在越南國家創新中心（NIC）展開工作會議，據外媒指出，輝達目前已在越南投資2.5億美元。黃仁勳此次亞洲行程，4個國家中有3個在東南亞，顯示輝達對於在東南亞布局的積極性。

黃仁勳此次訪問的4個國家都有一項顯著共同點，政府都在積極推動AI與半導體產業發展。日本11月才剛通過一項額外預算案，對晶片領域施行約2兆日圓的補貼；新加坡則在本月初公布國家AI策略2.0，人才採本地培訓、海外招聘，預計將AI從業人數翻倍至1.5萬人。

此外，輝達在我國經濟部與財政部協助下，選擇將亞太成品倉儲落腳遠雄航空自貿港加值園區內，年底前可開始運作，因應全球日漸蓬勃的高階AI晶片需求，此舉不僅讓輝達在台可進行更多元的零組件採購，成品組裝完可直接從台灣運往全球市場，對本土半導體及AI伺服器廠商都有助益，使整體供應鏈更為完善。

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／AMD提供）



輝達產品應用橫跨消費／工業，而且未來投資注重5G、AI、自駕車、雲端、高階運用、資料中心等前瞻科技應用領域，在台設立物流中心可望進一步增加在台封測訂單比重，帶動台灣先進封裝技術升級，鞏固台灣半導體戰略地位。

超微在亞洲另設大型（Mega）物流中心投資計畫於去年啟動，我國經濟部多次召開會議協助超微與財政部溝通，順利推動在台設立物流中心，預計從今年第4季起到明年搭配高階AI伺服器訂單狀況，物流中心營收將大幅成長，將可逐漸發揮在台設置物流中心的效益與增進台灣稅收。

經濟部表示，除了協助與財政部協調稅率調低外，台灣擁有連結亞太與全球市場的絕佳地理位置，加上完整產業聚落與半導體供應鏈，智慧財產權制度與國際接軌等，是跨國企業可信賴的投資地點。近年因美中科技貿易戰、低碳與數位轉型趨勢下，全球供應鏈加速轉向「短鏈」趨勢，經濟部將致力打造更好的投資環境，讓台灣持續作為全球經濟成長的引擎。