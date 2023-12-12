日本最大湖泊「近畿水瓶」水位急下降　漁民叫苦：蜆幾乎都死光了

▲日本琵琶湖水位大跌，漁民悲喊「蜆幾乎都死光了」。（圖／記者趙蔡州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

位於滋賀縣內的日本最大淡水湖「琵琶湖」，是京阪神地區民生用水最重要的供應來源，也因此擁有「近畿水瓶」稱號，然而受到近畿地區乾旱、半年來降雨量大減影響，琵琶湖水位高度不斷下滑，官方憂心若旱情持續，除了當地漁業會嚴重受創外，未來關西地區恐將面臨缺水危機。

綜合日媒報導，日本最大淡水湖「琵琶湖」擁有非常豐沛的水量，幾乎負擔了整個京阪神地區的民生用水，然而近畿地區下半年出現乾旱，今年9至10月降雨量只有往年一半，導致琵琶湖水位不斷下降，根據日本國土交通省水文水質資料庫最新觀測數據，琵琶湖12日凌晨水位已低於基準水位73公分。

▲琵琶湖水位下降，使得不少沙洲紛紛露出水面。（圖／達志影像／美聯社）

琵琶湖水位下降也導致原本長期隱沒在水下的沙洲逐漸浮現，琵琶湖中有一個被稱為「奧之洲」的近岸小島，距離滋賀縣長濱市的湖岸大約有200公尺，然而在琵琶湖水位下降後，「奧之洲」與陸地相連的沙洲目前已露出水面，使得遊客可以直接步行上島，罕見的場面又被外界稱為日版聖米歇爾山。

水位下降也讓依靠琵琶湖維持生計的漁民紛紛喊苦，原因是水位下降使得部份湖水流動停滯，連鎖造成水中的氧氣和養分大幅減少，有漁民就痛苦說「這些蜆幾乎都死光了，有一半到2/3都死了」，蜆的漁獲量大砍超過一半。

日本官方表示，將隨時關注琵琶湖的水情，一旦水位低於基準水位90公分，將啟動限水機制，呼籲居民盡量節約用水。