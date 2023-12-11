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飯店房間藏暗門「打開驚見神祕通道」　內行網友曝用途

飯店房間藏暗門「打開驚見神祕通道」　內行網友曝用途

▲墨西哥一名女子入住飯店，發現衣櫃後有暗門。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

入住飯店的時候，通常會確認房間沒有狀況。墨西哥一名女子住飯店時，發現衣櫃後有一扇暗門，有一條黑暗而且陰森的密道，讓她忍不住起雞皮疙瘩，引發一番討論。對此，有專業網友就給出答案了。

女子戴安娜（Diana Álvarez Ramírez）在TikTok平台分享影片，展示房間內部，發現靠近獨立浴缸有個不起眼的衣櫃，當她打開來時，一切似乎都很正常，但仔細一看，發現背面分成兩半，接著她用飯店的房門卡打開背板，結果出現了1條神祕通道，甚至還有另一扇門，顯然可以通往其他地方，看起來活像恐怖電影中的場景。

飯店房間藏暗門「打開驚見神祕通道」　內行網友曝用途

▲戴安娜很想知道暗門的用途。（圖／翻攝自TikTok）

這讓戴安娜感到不安，直言：「在飯店房間發現這個，太奇怪了，它是做什麼用的？」消息一出引發討論，有網友認為很像電影《納尼亞傳奇》，但是更令人毛骨悚然。因為戴安娜沒有透露是哪間酒店，不過有人建議，若是在智利，而且住在很高的樓層，那是一個防震區。

另外，也有不少人回應，「很多飯店的牆後都有隱藏走廊，只有他們自己知道，主要用來進行間諜活動」、「在我姊姊工作的飯店裡，老闆和一些危險人物有交集，因此設置逃生隧道，以防止他們找到人」。

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