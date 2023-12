惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

▲英國麥當勞保全惡意驅趕街友,用拖把將地板與睡袋弄濕。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

英國麥當勞爆出醜聞,倫敦某分店的保全惡意驅趕街友,不僅把保暖的毯子踢開,甚至使用拖把髒水浸濕睡袋與地板,惡劣行徑全被拍下,在社群媒體上引爆怒火。如今總公司已經道歉,並且開除涉案人員。

網友戴蒙(Damon Evans)在X發布影片,並且標記英國麥當勞官方帳號,「你們認為,員工在冬天(或一年中的任何時候)把街友睡袋浸濕是可以接受的嗎?噁心的行為。他甚至不在你們的分店外面。」

根據畫面,街友坐在英國全國銀行(Nationwide Bank)門口,正準備打地鋪休息,卻遭隔壁麥當勞的多名保全惡意驅趕。他的個人物品遭踢開,原本坐著的地板也被弄得溼答答,儘管不悅抗議「不要打擾我」,甚至起身反抗,卻仍持續遭到騷擾。

Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7