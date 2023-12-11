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澳洲新政策！移民人數將砍半　學生、低技能工人拿簽證更難了

▲▼ 澳洲雪梨。（圖／路透）

▲澳洲是世界上勞動力最緊張的市場之一。圖為澳洲雪梨。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲政府11日宣布收緊對國際學生與低技能工人的簽證規定，預計未來2年的移民人數將砍半。依據新政策，國際學生將必須在英語考試中獲得更高的分數才能申請到簽證。

路透報導，澳洲2022年至2023年的淨移民數字達到創紀錄的51萬人，內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）表示，增加主要因素為國際學生。

歐尼爾表示，政府這項具有針對性的政策已給淨海外移民帶來壓力，這將會進一步促使移民數量下降。官方統計數據顯示，2024年至2025年、2025年至2026年的淨移民人數將會下降至25萬人左右，也就是與新冠疫情之前持平。

澳洲去年增加年度移民數量以協助企業招聘員工，填補新冠疫情大流行嚴格邊境管制後的短缺。然而如今外籍工人與學生突然大量湧進讓原本就已緊張的租賃市場面臨更多壓力，使得無家可歸的人越來越多。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）周末時提到，澳洲移民數量需要回到可持續的水平，更稱系統已經崩潰。依據雪梨晨驅報一項調查，有62%澳洲人認為澳洲的移民數量過高。

報導也提到，澳洲是世界上勞動力最緊張的市場之一，澳洲工黨政府一直在推動高技術工人的入境速度，為這些人取得永久居留權鋪路。這波新政策也將為高技能工人設立新的專業簽證，處理時間為一周，幫助企業在與其他發達經濟體的激烈競爭中招募延攬優秀移民。

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