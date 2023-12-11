電梯突上升！29歲工人「維修一半遭夾」爆血　受困4小時慘死

▲ 薩希德被夾在電梯井中不幸身亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡2021年發生一起工安意外，一名建築工人在電梯井中作業時，電梯突然向上移動，夾住他的手臂，受困4小時後失血過多身亡。事隔逾2年後，一名電梯技師承認犯下過失致死罪行，被判處5個月徒刑。

根據亞洲新聞台（CNA），34歲馬來西亞籍被告Wong Ser Yong承認，2021年2月27日因一項過失行為，導致29歲孟加拉籍工人薩希德（Hossain Mohammad Sahid）在電梯井中失血過多致死，11日被判5個月徒刑。

本案發生於一棟7樓大廈，TK電梯公司受雇處理電梯面板鬆脫問題，聘請電梯承包商Decor Engineering進行維修工程。Wong Ser Yong是TK公司電梯技師，薩希德則是Decor公司建築工人，並未接受操作電梯的培訓。

案發當天上午，Wong Ser Yong和薩希德等人在大樓會合，薩希德和一名同事被指派拴緊鬆動的內部面板，Wong Ser Yong則負責控制電梯位置，讓2名工人進到作業區域。

電梯被另一名技師關閉後停在1樓與2樓之間，Wong Ser Yong測試後發現向上按鈕沒有反應，便前往屋頂電梯機房，薩希德則爬上電梯頂部，兩人持續用手機溝通，但因對Wong Ser Yong的指令溝通不良，導致電梯自動上升，他馬上就聽見薩希德在電話那頭大聲哀號。

Wong Ser Yong立刻關閉電梯電源並趕到3樓，便看見薩希德左手臂被夾在電梯軌道支架和車廂之間。相驗結果顯示，當時薩希德的胸腔、左臂和左腿都被夾住，且左臂有一道很深的傷口。

民防部隊（SCDF）約11時40分到場，考慮包括截肢等各種救援方案，卻因空間有限執行困難，最終薩希德於下午3時45分在現場死亡，死因為鈍器造成的左臂外傷出血。

調查指出，Wong Ser Yong有責任處理所有電梯操作工作，包括控制電梯移動，且當天應執行公司對技師要求的安全準則，卻沒有做到，也未了解薩希德的工作方式。

檢方指控，Wong Ser Yong發現電梯向上按鈕有異常時，應該停下所有動作，將薩希德獨自留在電梯頂部也不符合安全準則，且應該阻止薩希德操作任何控制電梯開關的裝置，因為薩希德並非技師，他也承認是自己的疏失導致薩希德送命。