世界人權宣言75周年「加薩還在打」　聯合國：人類什麼都沒學到

▲以色列持續對加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）發動攻擊。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

12月10日是《世界人權宣言》通過75周年，但全球多地動盪不安，烏俄戰爭及以哈戰爭也都尚未停歇。聯合國官員對此表示，「在過去75年裡，我們好像什麼也沒學到。」

聯合國駐巴勒斯坦被占領地區的人道主義協調員黑斯廷斯（Lynn Hastings）10日表示，「今天原本是要慶祝誕生於兩次世界大戰暴行的《世界人權宣言》75周年，但在以色列與巴勒斯坦被占領地區，人權卻遭侵犯。」她強調，這「不會為任何一方帶來和平或安全。」

10月7日以色列遭哈瑪斯突襲，導致境內1200人死亡、240多人遭扣為人質，該國隨即展開報復式封鎖與空襲，儘管一度協議停火、交換人質與囚犯，但12月1日又重新開戰至今。加薩衛生部表示，至少1.7萬名巴勒斯坦人在以軍攻擊中喪生。聯合國指出，以色列已把加薩大部分地區變成荒地，整個社區遭空襲夷平，近200萬人、也就是當地大多數居民被迫逃離家園。

黑斯廷斯譴責哈瑪斯的暴力攻擊，並稱即使是非國家的武裝行為者，也對國際法負有義務，要求對犯下暴行的人究責，「殺戮、性暴力與綁架…為整個國家帶來創傷。老人、殘疾人士與孩童都未能倖免。」

不過，黑斯廷斯也指出，以色列在加薩地區的持續應對不能被合理化，包括針對平民、醫院、學校、聯合國設施的空襲，以及百姓遭剝奪食物、飲水、醫療保健與衛生等圍困狀況，「我不應該在2023年還發布此類聲明。彷彿我們在過去75年裡什麼也沒學到。」

以色列外交部長上周表示，由於「聯合國的偏見」，他已經撤回黑斯廷斯的簽證。此前，多名聯合國官員警告，加薩平民流離失所，並且面臨過度擁擠與疾病蔓延的「末日局勢」。