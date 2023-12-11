　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界人權宣言75周年「加薩還在打」　聯合國：人類什麼都沒學到

▲▼以色列軍隊持續對加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）發動攻擊。（圖／路透）

▲以色列持續對加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）發動攻擊。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

12月10日是《世界人權宣言》通過75周年，但全球多地動盪不安，烏俄戰爭及以哈戰爭也都尚未停歇。聯合國官員對此表示，「在過去75年裡，我們好像什麼也沒學到。」

聯合國駐巴勒斯坦被占領地區的人道主義協調員黑斯廷斯（Lynn Hastings）10日表示，「今天原本是要慶祝誕生於兩次世界大戰暴行的《世界人權宣言》75周年，但在以色列與巴勒斯坦被占領地區，人權卻遭侵犯。」她強調，這「不會為任何一方帶來和平或安全。」

10月7日以色列遭哈瑪斯突襲，導致境內1200人死亡、240多人遭扣為人質，該國隨即展開報復式封鎖與空襲，儘管一度協議停火、交換人質與囚犯，但12月1日又重新開戰至今。加薩衛生部表示，至少1.7萬名巴勒斯坦人在以軍攻擊中喪生。聯合國指出，以色列已把加薩大部分地區變成荒地，整個社區遭空襲夷平，近200萬人、也就是當地大多數居民被迫逃離家園。

▲▼以色列軍隊持續對加薩南部大城汗尤尼斯（Khan ounis）發動攻擊。（圖／路透）

▲▼以色列軍隊持續對加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）發動攻擊。（圖／路透）

黑斯廷斯譴責哈瑪斯的暴力攻擊，並稱即使是非國家的武裝行為者，也對國際法負有義務，要求對犯下暴行的人究責，「殺戮、性暴力與綁架…為整個國家帶來創傷。老人、殘疾人士與孩童都未能倖免。」

不過，黑斯廷斯也指出，以色列在加薩地區的持續應對不能被合理化，包括針對平民、醫院、學校、聯合國設施的空襲，以及百姓遭剝奪食物、飲水、醫療保健與衛生等圍困狀況，「我不應該在2023年還發布此類聲明。彷彿我們在過去75年裡什麼也沒學到。」

以色列外交部長上周表示，由於「聯合國的偏見」，他已經撤回黑斯廷斯的簽證。此前，多名聯合國官員警告，加薩平民流離失所，並且面臨過度擁擠與疾病蔓延的「末日局勢」。

ET快訊
媽媽有乳癌！「男生罹癌王風險多1.4倍」　2癌機率也比別人高
「啦啦隊女神」梓梓放送好身材！　新身分曝光
陸男彩券中3.8億　捐出2.3億：錢太多花不完
小S悼念范瑋琪媽媽：永遠不會忘記！　范爸「1年前同天告別式」
明天北部驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流
醉男躺床上…20歲妹「覺得無聊」放火燒摩鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地鐵停電受困4小時！　女乘客遭噁男「趁機偷摸性騷」

日本推「高麗大藏經」申請世界記憶名錄　引發南韓佛教界反對

飯店房間藏暗門「打開驚見神祕通道」　內行網友曝用途

日本福島核電廠意外　作業員臉部遭放射性物質污染

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

日女陳屍印尼旅館浴室！夫聞尖叫衝入　驚見「蓮蓬頭軟管」繞頸

電梯突上升！29歲工人「維修一半遭夾」爆血　受困4小時慘死

112歲阿嬤想結婚！擁7段婚姻子孫滿堂　宣布徵婚「我準備好了」

澳洲新政策！移民人數將砍半　學生、低技能工人拿簽證更難了

二房委屈曝「大老婆規定」！終身禁生小孩　1周只能陪睡2晚

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

地鐵停電受困4小時！　女乘客遭噁男「趁機偷摸性騷」

日本推「高麗大藏經」申請世界記憶名錄　引發南韓佛教界反對

飯店房間藏暗門「打開驚見神祕通道」　內行網友曝用途

日本福島核電廠意外　作業員臉部遭放射性物質污染

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

日女陳屍印尼旅館浴室！夫聞尖叫衝入　驚見「蓮蓬頭軟管」繞頸

電梯突上升！29歲工人「維修一半遭夾」爆血　受困4小時慘死

112歲阿嬤想結婚！擁7段婚姻子孫滿堂　宣布徵婚「我準備好了」

澳洲新政策！移民人數將砍半　學生、低技能工人拿簽證更難了

二房委屈曝「大老婆規定」！終身禁生小孩　1周只能陪睡2晚

侯友宜競總開箱！「侯康戰情室」模擬錄音室　邀民眾暢所欲言

韓咖啡廳爆紅「扁可頌鍋巴」！壓扁口感超奇特、配霜淇淋才是終極吃法

媽媽有乳癌！「男生罹癌王風險多1.4倍」　2癌機率也比別人高

游梓翔／按綠營標準　應給葛來儀等3學者安上親中紅帽

小S悼念范瑋琪媽媽：永遠不會忘記！　范爸「1年前同天告別式」

警察長官發話「GD調查要結束了」　將再傳喚李善均

預售279.9萬起！KIA EV9「6-7人電動LSUV」亮相　最快3月交車

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

恆春商店遭外籍遊客偷走1隻水豚娃娃　報警追查已離境

36年首見白色小鱷魚出生！　非白化同胎兄弟姊妹全正常色

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

國際熱門新聞

高速公路撿到整袋黃金　專家鑑定結果大逆轉

正妹檢察官被爆15分鐘性愛片外流

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

女住戶家中廚房飄惡臭　報警才知鄰居成腐屍

比爾蓋茲記得所有員工車牌號碼！　本尊親口證實「都市傳說」

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

即／駐韓美軍F-16戰機墜海！

阿根廷國庫空虛　新總統警告「電擊」救國家

麥當勞貴到吃不起！CEO曝好消息：漢堡加大

成功簽下大谷　道奇隊最後一刻才知

諾貝爾和平獎得主坐牢　兒女代母領獎

大谷翔平合約有多貴？　牛丼可吃2.17億碗

以色列攻勢　戰車駛入甘尤尼斯市中心

二房委屈曝「大老婆規定」！終身禁生小孩

更多熱門

相關新聞

哈佛校長陷反猶風波　數百教職員力挺

哈佛校長陷反猶風波　數百教職員力挺

「波士頓環球報」今天報導，數百名哈佛大學教職員簽署一封聲援信力挺校長蓋伊。蓋伊先前出席國會聽證會作證，在校方如何看待反猶太主義的證詞上模稜兩可，引發外界批評。

21歲正妹人質近況曝光　「永遠不會忘記那天」

21歲正妹人質近況曝光　「永遠不會忘記那天」

巴勒斯坦男被以軍扒光　穿內褲跪地逼繳械

巴勒斯坦男被以軍扒光　穿內褲跪地逼繳械

世衛：加薩衛生狀況達「災難等級」！

世衛：加薩衛生狀況達「災難等級」！

以色列估137名人質還困加薩　其中20人已死亡

以色列估137名人質還困加薩　其中20人已死亡

關鍵字：

聯合國世界人權宣言加薩哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

桃園女師性侵男童產子！2歲兒「父親欄仍空白」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面